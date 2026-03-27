Westcol entrevista al presidente de Colombia en Kick: "¿Si entran a robar a mi casa..?"

Lo que parecía una colaboración curiosa ha acabado convirtiéndose en uno de los directos más comentados del momento. Gustavo Petro, presidente de Colombia, participó en un streaming junto a Westcol desde la Casa de Nariño y dejó varias reflexiones que no han tardado en viralizarse.

Uno de los momentos clave llegó cuando el creador de contenido planteó el rechazo que percibe entre su audiencia joven hacia la política. "Cuando yo hablo de política en streaming, todos se asustan… me dicen: 'No hable de política'", explicó. La respuesta del mandatario fue directa: "Creo que hacer política, y sobre todo política no dominante, es muy peligroso".

Petro fue más allá y vinculó ese miedo con la violencia histórica en Colombia: "Yo viví eso. Todos mis amigos prácticamente están muertos", recordó sobre su juventud y su paso por el M-19, señalando la represión que, según él, marcó a varias generaciones.

El directo, que superó los 700.000 espectadores simultáneos, también dejó momentos virales más allá del análisis político. Uno de los más comentados llegó cuando Westcol planteó un escenario extremo: qué ocurriría si alguien mata a un ladrón en su casa con un arma ilegal. Petro no esquivó la cuestión: "Es una pregunta difícil, pero yo pondría la vida por primero".

Durante la transmisión, el presidente mostró diferentes rincones del palacio presidencial, incluyendo espacios dedicados a Gabriel García Márquez, y recordó reuniones recientes con líderes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva o Yamandú Orsi.

También hubo espacio para el humor. En un juego hipotético, Westcol preguntó si colaboraría con Álvaro Uribe Vélez en una isla desierta pese a sus diferencias ideológicas. La respuesta de Petro fue tan clara como inesperada: "Ah, pues claro… si estamos en una isla sola, le va a tocar".

El cierre dejó otro titular: el mandatario aseguró que le gustaría invitar a Donald Trump a visitar Cartagena, tras su encuentro en la Casa Blanca el pasado mes de febrero. Una mezcla de política, espectáculo y streaming que confirma que los directos también son ya terreno de juego para los líderes mundiales.