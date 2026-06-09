Madonna lanza Confessions II: The Film, un cortometraje lleno de estrellas que van desde Sabrina Carpenter hasta Feid

Lejos de limitarse a lanzar varios videoclips por separado, Madonna ha optado por convertir las seis primeras canciones de su nuevo disco en una experiencia cinematográfica única titulada Confessions II: The Film. El resultado es un cortometraje cargado de referencias a distintas etapas de su carrera, homenajes a la cultura pop y apariciones sorpresa que han disparado las conversaciones entre los fans.

Dos nombres destacan especialmente por su protagonismo. Por un lado está Sabrina Carpenter, que comparte con Madonna algunas de las secuencias más comentadas del filme durante la canción Bring Your Love. Por otro, Feid, que participa en Read My Lips y refuerza la presencia latina dentro del proyecto.

Pero la lista de invitados va mucho más allá. Entre los cameos más llamativos aparece Benedict Cumberbatch, en una de las escenas más surrealistas del cortometraje. También participa Julia Garner, cuya presencia tiene un significado especial debido a que fue la elegida para interpretar a Madonna en el biopic que finalmente no llegó a realizarse. El reparto incluye además a Gwendoline Christie, Richard E. Grant, Odessa A’zion y Archie Madekwe, representantes de distintas generaciones de la industria audiovisual.

En el apartado musical destacan las apariciones de Arca, que también participa en la producción del proyecto, junto a Honey Dijon y Shygirl. La película también incluye a la supermodelo Kate Moss, a Debi Mazar, amiga de Madonna desde antes de alcanzar la fama, y a Lourdes Leon, encargada de cerrar el cortometraje con una de sus últimas líneas.

La sorpresa final llega desde el fútbol. Los jugadores Cole Palmer y João Pedro también aparecen en pantalla, ampliando todavía más un reparto que parece diseñado para condensar distintos mundos culturales en apenas trece minutos. Más que un simple videoclip, Confessions II: The Film funciona como una galería de iconos contemporáneos reunidos bajo el universo creativo de Madonna.