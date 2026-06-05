Madonna arrasa con su show del Pride en Times Square, y demuestra que todavía es la reina del pop

El nombre de Madonna ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses, ya que la artista se prepara para el lanzamiento de un nuevo álbum, que es, al mismo tiempo, una segunda parte de uno de sus discos más queridos. Tras aparecer en Coachella junto a Sabrina Carpenter e impactar a muchos con la intrigante y simbólica portada de su álbum, ha llamado mucho la atención su colaboración con la app Grindr para celebrar el mes del Orgullo LGTBIQ+. Entre las acciones promocionales que han realizado de forma conjunta, está una versión exclusiva de su disco en colaboración con Grindr, y un concierto en pleno Times Square, gratuito y accesible para todos los fans que quisiesen celebrar el arranque del mes del Pride junto a ella.

Este concierto ha sido, por razones obvias, uno de los asuntos más comentados de la cultura pop en las últimas horas, ya que no se trató, en absoluto, de un concierto al uso. La cantante interpretó su canción desde un cubículo dentro de la fachada de un edificio, y una gran parte de la plaza estuvo ocupada por una zona reservada para sus bailarines. Miles de personas se concentraron en Times Square, y el show terminó con un mensaje en el que se anunciaba claramente que el concierto había terminado y que el público debía dispersarse cuanto antes, ya que este evento había alterado de forma radical la circulación por esa zona de Nueva York.

Por suerte, todo ese reto logístico mereció la pena: muchos han aplaudido su energía durante la actuación, en la que no se cortó en bailar y cantar, a sus 67 años de edad. Sus outfit sirvieron como pequeño spoiler de la estética de la era musical que está a punto de arrancar, en la que recuperará el rosa y el toque futurista, sin renunciar a los bodys que tanto recuerdan a su mítico videoclip de Hung Up. Fue, sin duda, una buena forma de confirmar, por si aún no había quedado claro, que Madonna es y será siempre la reina del pop.