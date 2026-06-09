Ibai intenta "amañar" el combate entre IlloJuan y TheGrefg: "No me puedes hacer esto"

La preparación para La Velada del Año 6 continúa acumulando momentos virales incluso lejos del ring. Mientras los participantes apuran sus entrenamientos para llegar en las mejores condiciones posibles al evento del próximo 25 de julio en Sevilla, Ibai Llanos ha decidido jugar con una de las cuestiones más sensibles de cualquier competición: la posibilidad de amañar un combate.

El creador de contenido publicó un vídeo en tono humorístico en el que llamaba por separado a IlloJuan y a TheGrefg para plantearles una propuesta tan sorprendente como absurda. La idea consistía en convencerles de que uno de ellos se dejara ganar para beneficiar futuros planes relacionados con La Velada.

En el caso de IlloJuan, Ibai le explicó que ya estaba preparando un combate estelar para la próxima edición del evento. Según la historia que le contó, el rival de TheGrefg en La Velada del Año 7 sería WillyRex, un enfrentamiento que perdería parte de su atractivo si el murciano caía derrotado este verano. "Si ves que después de los dos primeros asaltos le vas a ganar, podrías dejarte", le sugirió Ibai durante la llamada.

La respuesta del malagueño fue inmediata. Convencido de que la conversación era real, rechazó por completo la propuesta y recordó el enorme esfuerzo que está realizando para prepararse. "Me estoy dejando los huevos en esto, me estoy dejando la vida", respondió, visiblemente sorprendido por lo que estaba escuchando.

La broma no terminó ahí. Ibai repitió el mismo experimento con TheGrefg, que reaccionó de forma muy similar. El streamer también rechazó cualquier posibilidad de alterar el resultado del combate y dejó claro que su objetivo es competir al máximo nivel cuando llegue el día señalado.

El vídeo ha sido recibido con humor por los seguidores de ambos creadores, que han destacado especialmente la naturalidad con la que los dos cayeron inicialmente en la trampa. Más allá de las risas, la escena también ha servido para mostrar hasta qué punto IlloJuan y TheGrefg se están tomando en serio uno de los enfrentamientos más esperados de esta edición de La Velada.