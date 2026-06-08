La Velada del Año 6 iba a celebrarse en el Camp Nou: Gastón Edul revela el plan original de Ibai

Antes de que se anunciara oficialmente el Estadio de La Cartuja de Sevilla como sede de La Velada del Año 6, el proyecto parecía tener otro destino. Así lo ha contado Gastón Edul, uno de los participantes de esta edición y protagonista de uno de los combates más esperados de la noche frente a Edu Aguirre.

Durante uno de sus últimos vídeos, el periodista argentino recordó la conversación que mantuvo con Ibai Llanos cuando recibió la propuesta para formar parte del evento. Fue entonces cuando desveló un detalle que hasta ahora no había trascendido públicamente. "Cuando me llamó Ibai para proponerme participar en La Velada me dijo que se iba a celebrar en el Camp Nou", explicó Edul.

La declaración ha llamado la atención de los seguidores del evento, especialmente porque la elección final fue muy diferente. Finalmente, La Velada del Año 6 tendrá lugar el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, un recinto que ya acogió grandes eventos deportivos y musicales en los últimos años y que se prepara para recibir a decenas de miles de espectadores.

Por el momento no existe una explicación oficial sobre por qué el Camp Nou dejó de formar parte de los planes. Ibai Llanos nunca ha hablado públicamente de un posible cambio de sede ni ha detallado si el estadio del FC Barcelona llegó realmente a estar reservado o simplemente fue una de las opciones que se valoraron durante la fase inicial de organización.

La revelación resulta especialmente curiosa porque el Camp Nou se encuentra inmerso en un largo proceso de remodelación. Aunque el regreso del FC Barcelona al estadio está previsto para los próximos meses, las obras han sufrido diversos ajustes y retrasos desde su inicio.

Mientras tanto, la maquinaria de La Velada sigue avanzando hacia Sevilla. Con combates como el de Gastón Edul y Edu Aguirre, el esperado enfrentamiento entre TheGrefg e IlloJuan y una cartelera repleta de creadores de contenido, el evento vuelve a perfilarse como uno de los mayores espectáculos de internet en habla hispana. Y ahora también sabemos que, durante un tiempo, estuvo a punto de celebrarse en un escenario completamente distinto.