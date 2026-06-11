Bad Gyal explica por qué eliminó de Instagram una de sus señas de identidad más reconocibles

Antes de convertirse en una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, Bad Gyal desarrolló gran parte de su carrera desde la independencia y la autogestión. Como muchos creadores de aquella primera generación que creció en internet, construyó su identidad artística sin grandes estructuras detrás, tomando decisiones de imagen y comunicación de forma completamente personal.

En ese contexto nació una expresión —Pussy k mana— que durante años acompañó su nombre en Instagram y que terminó formando parte del imaginario de sus seguidores. La frase, repetida en redes y convertida en una especie de sello personal, permaneció visible incluso cuando la cantante ya se había consolidado como una de las figuras más relevantes del panorama urbano.

Sin embargo, recientemente desapareció de su perfil. El cambio sorprendió a muchos usuarios, que interpretaron la modificación como una ruptura con una etapa importante de su trayectoria. En una entrevista reciente, Bad Gyal ha querido aclarar las razones detrás de esa decisión.

Según explicó, la cuestión no tiene que ver con un cambio de valores o con una renuncia a la imagen que ha proyectado durante todos estos años. Más bien responde a una reflexión sobre cómo presentar su proyecto a nuevas audiencias. "Lo quité porque al final era mi nombre icónico que tenía desde el principio en redes", señaló.

La artista recordó que cuando creó sus perfiles no contaba con asesoramiento profesional y que muchas decisiones surgieron de manera espontánea. Sin embargo, una década después, considera que el alcance de su carrera es muy diferente. "Siento que como carta de presentación es un poco fuerte", afirmó, en referencia al carácter explícito de la expresión.

Bad Gyal también reconoció que determinadas palabras pueden condicionar la primera impresión que reciben algunas personas sobre un proyecto artístico. Por ello decidió simplificar su identidad en Instagram sin que eso implique modificar el mensaje que ha defendido durante años. En sus propias palabras, sigue representando exactamente lo mismo, aunque ahora prefiere que quienes la descubran por primera vez lo hagan a través de su música antes que por una frase situada junto a su nombre en redes sociales.