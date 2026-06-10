El silencio de Rosalía tras la emergencia familiar que obligó a detener su gira preocupa a sus fans: esto es lo que se sabe sobre su regreso

La gira internacional de Rosalía atravesaba su mejor momento cuando un anuncio inesperado alteró por completo el calendario. Después de concluir su recorrido europeo y prepararse para una nueva serie de actuaciones en Estados Unidos, la cantante se vio obligada a posponer varios conciertos debido a una situación familiar urgente.

La noticia se conoció a través de un comunicado difundido por la promotora encargada de las fechas programadas en Florida. En él se informaba de que la artista no podría actuar en los conciertos previstos en Miami y Orlando, una decisión tomada por circunstancias ajenas a su actividad profesional y que requerían su atención inmediata.

Desde entonces, la información disponible ha sido escasa. Fiel a la discreción que ha caracterizado su relación con los asuntos personales, Rosalía no ha ofrecido explicaciones adicionales ni ha aclarado la naturaleza de la emergencia. Esa ausencia de detalles ha dado pie a numerosas especulaciones en redes sociales, donde han circulado distintas teorías sin confirmación oficial.

Las únicas imágenes recientes de la cantante fueron captadas a su llegada al aeropuerto de Barcelona. En ellas aparecía acompañada por su hermana Pilar, una de las personas más cercanas a su entorno tanto personal como profesional. Las fotografías mostraban a ambas alejadas de los focos y sin realizar declaraciones a los medios presentes.

Mientras tanto, la atención se centra en la próxima fecha marcada en el calendario. Rosalía tiene previsto actuar este jueves en Boston, un concierto que se ha convertido en el principal indicador para medir si la situación que provocó la interrupción de la gira ha podido resolverse. Hasta el momento no se ha comunicado ninguna modificación sobre esa actuación.

El comunicado difundido por la promotora señalaba que ya se trabaja en nuevas fechas para los conciertos aplazados y pedía a los asistentes conservar sus entradas hasta recibir más información. Entre los seguidores afectados predominan los mensajes de comprensión y apoyo, aunque también la inquietud lógica de quienes habían organizado desplazamientos para asistir a los espectáculos.

Por ahora, el futuro inmediato de la gira permanece abierto. A falta de una comunicación directa por parte de la artista o de su equipo, todas las miradas están puestas en los próximos días, que serán determinantes para conocer si Rosalía puede regresar a los escenarios o si necesitará prolongar su ausencia durante más tiempo.