Así fue la actuación de Taylor Swift junto a Randy Newman en la premiere de Toy Story 5 en Los Ángeles

La estrella de la música Taylor Swift subió al escenario en el estreno mundial de "Toy Story 5" en Los Ángeles el martes 9 de junio, interpretando su nueva canción y un dueto con el cantautor Randy Newman.

Swift tocó el piano mientras cantaba I Knew It, I Knew You, que compuso y produjo junto a su colaborador habitual Jack Antonoff para "Toy Story 5".

Haciendo un guiño a las raíces country de Swift, la canción, lanzada la semana pasada (5 de junio), se inspiró en el viaje de la intrépida vaquera Jessie en Toy Story 5, que comenzó en Toy Story 2, según Disney.

"Quisiera decir que (la actriz) Joan Cusack ha hecho un trabajo extraordinario como Jessie", dijo Swift en el estreno. "Fue un honor escribir para ella".

Swift y Newman también interpretaron su éxito You've Got a Friend in Me, tema principal de la primera película de Toy Story, estrenada en 1995.

Swift también se unió al elenco y al equipo en la alfombra roja, incluyendo a Cusack y a sus compañeros de Toy Story, Tom Hanks y Tim Allen, quienes dan voz a los entrañables personajes Woody y Buzz Lightyear, respectivamente, así como a la recién llegada Greta Lee, quien da voz a Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana diseñada para niños.

La quinta entrega de la popular saga animada explora el temor de los juguetes a quedar obsoletos a medida que los niños recurren a los dispositivos electrónicos para entretenerse.

Toy Story 5 se estrena en cines a nivel mundial el 17 de junio.