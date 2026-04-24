Así suena El Baifo, el tercer disco de Quevedo: la voz de su generación homenajea a Canarias

El lanzamiento de El Baifo marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Quevedo, uno de los nombres más reconocibles de la música urbana en español. El artista ha publicado este viernes su tercer disco de estudio, un proyecto que reúne 14 canciones y que continúa la evolución iniciada con Donde quiero estar (2023) y consolidada con Buenas noches (2024).

Desde el primer momento, el álbum deja clara su intención: regresar a sus raíces. El título, El Baifo, hace referencia a la cría de cabra en el contexto canario y funciona como una metáfora que atraviesa todo el trabajo. A nivel sonoro, el disco mezcla géneros como el reguetón, el afro, la bossa nova o la salsa con elementos tradicionales del archipiélago, como el timple o las conchas majoreras.

El proyecto cuenta con varias colaboraciones que refuerzan esa conexión con las islas. Junto a nombres internacionales como Elvis Crespo o Tonny Tun Tun, aparecen artistas vinculados al panorama canario, como Los Gofiones, Nueva Línea o sus colaboradores habituales La Pantera, Lucho RK y Juseph. Esta combinación de generaciones y estilos se traduce en un repertorio que alterna temas festivos con otros de carácter más personal.

Algunas canciones ya habían anticipado el tono del disco. Los sencillos Scandic y Ni borracho lograron situarse durante semanas entre los temas más escuchados en España, consolidando la expectación en torno al lanzamiento. En el conjunto del álbum, se percibe una intención de celebrar el origen, tanto en las letras como en la construcción musical.

La acogida inicial en plataformas y redes sociales ha sido mayoritariamente positiva, con seguidores que destacan la coherencia del proyecto y su carga identitaria. También han surgido valoraciones más críticas que señalan cierta irregularidad en el desarrollo del disco. En cualquier caso, el lanzamiento confirma el momento de visibilidad del artista, que continúa ampliando su alcance dentro de la escena internacional.