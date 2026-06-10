IlloJuan revela que el nuevo disco de Los Diozes costó "seis cifras" y deja abierta la puerta a una futura gira

La historia de Los Diozes comenzó casi como una broma impulsada por IlloJuan y Spok Sponha. Con el paso del tiempo, aquel proyecto ha ido creciendo hasta adquirir una dimensión cada vez más profesional dentro de la industria musical. Hace unas semanas, el grupo publicó Mesón Masón, su segundo trabajo de estudio. El álbum logró una notable repercusión desde sus primeros días de lanzamiento gracias a una combinación de colaboraciones, referencias a la cultura de internet y una producción más ambiciosa que la de su anterior proyecto.

Ahora, durante una entrevista concedida a GrimeyTV, IlloJuan ha explicado el esfuerzo económico que ha supuesto sacar adelante el disco. Según relató, la inversión necesaria fue mucho mayor de lo que algunos podrían imaginar.

"Qué caro es hacer un disco. El presupuesto de Sony no ha llegado a cubrir los gastos. Nos ha costado seis cifras hacer el disco", afirmó. El creador explicó que buena parte del presupuesto se destinó a cubrir los costes de producción, alojamiento del equipo, dirección artística, diseño gráfico y remuneración de todos los profesionales implicados.

También quiso poner cifras concretas sobre algunos de esos gastos. "Hay productores que a lo mejor por un beat te pueden cobrar 8.000 o 10.000 euros", comentó, recordando que a esos importes todavía hay que sumar procesos como la masterización o el desarrollo visual del proyecto.

Más allá de las cuestiones económicas, uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando se abordó la posibilidad de una gira. Aunque reconoció que es el miembro más reticente del grupo por inseguridad personal, no cerró la puerta a trasladar el proyecto al directo.

"Cuando sacas esto de lo virtual y lo llevas a la realidad hay muchas maneras de cagarla", confesó entre risas. Aun así, admitió que cree que algún día deberían intentarlo. De producirse, sería un paso más en la evolución de una propuesta que hace tiempo dejó de ser una simple curiosidad nacida en internet para convertirse en un proyecto musical con identidad propia.