La historia detrás de las canciones más famosas: Andrés Suárez, Nikki García, Ginebras, Kany García y Kalenn

Las entrevistas no paran en Flooxer Now y siguen pasando por nuestros micrófonos artistas tan importantes como Ginebras, Mestiza, Niña Polaca, Gente de Zona o Nena Daconte entre otros.

Este 2026 hemos arrancado en Instagram una serie titulada "Historia de un hit". El concepto es sencillo pero potente: pedimos a los artistas que nos desvelen qué hay detrás de su canción más emblemática.

Ya llevamos diez entregas (que salen puntuales cada miércoles), en este artículo recopilamos las cinco primeras y aquí tienes las cinco siguientes que no pueden ser más icónicas.

1. No saben de ti de Andrés Suárez

El cantautor gallego nos cuenta la historia detrás de su canción más mítica, un himno de desamor como pocos que se ha convertido en una de las canciones más icónicas de la música de cantautor en este siglo.

2. Un mundo ideal de Nikki García

La cantante y actriz de doblaje Nikki García tuvo la suerte de poner la voz de Jasmine en la versión en versión live action de Aladdin de 2019 que dirigió Guy Ritchie. Aquí nos cuenta como fue la experiencia de cantar una canción tan icónica como Un mundo ideal.

3. La típica canción de Ginebras

El grupo Ginebras arrancó en 2019 con este temazo que rápidamente se convirtió en la canción que definió su sonido, no puede faltar en sus conciertos y resume la esencia de la banda. En este vídeo Sandra nos cuenta como surgió la canción.

4. Tema triste de karaoke de Kalenn

Uno de los artistas emergentes que está pegando fuerte en TikTok es Kalenn al que recientemente pude entrevistar en las oficinas de Warner Music. Aquí nos cuenta la historia detrás de Tema triste de karaoke, su canción más escuchada y viral de todas.

5. Hoy ya me voy de Kany García

La legendaria cantautora puertorriqueña cosecho hace más de 20 años su primer éxito con esta desgarradora balada y tuvimos la suerte de poder charlar con ella en persona y que nos contara la historia detrás de la misma.