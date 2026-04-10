La historia detrás de las canciones más famosas: Despistaos, Leire Martínez, Paula Mattheus, 091 y Yarea

Desde Flooxer Now estamos trabajando para posicionarnos como medio de referencia en el mundo de la música a través de entrevistas con los artistas más punteros. Sidecars, Despistaos, Leire Martínez, Dani Fernández, Shinova o Kany García son solo algunos de los 30 nombres que ya se han puesto delante de nuestra cámara para charlar de tú a tú.

Este 2026 hemos arrancado en Instagram una serie titulada "Historia de un hit". El concepto es sencillo pero potente: pedimos a los artistas que nos desvelen qué hay detrás de su canción más emblemática. Ya llevamos diez entregas (que salen puntuales cada miércoles) y en este artículo queremos recopilar las cinco primeras para que no te pierdas ni un detalle.

1. 'Viaje sin vuelta' - Paula Mattheus y Pol 3.14

Abrimos fuego con un himno a la libertad y a esos caminos que, una vez que los tomas, te cambian la vida. Paula nos cuenta cómo nació esta colaboración con Pol 3.14 y qué sintió al ver que una historia tan personal conectaba con miles de personas.

2. 'La vida que mala es' - 091

Todo un clásico del rock español. Los granadinos 091 repasan la trayectoria de un tema que ha sobrevivido a décadas y que sigue vigente.

3. 'Física o Química' - Despistaos

Es imposible hablar de la televisión en España sin que nos venga esta melodía a la cabeza. Despistaos nos revelan cómo fue el proceso de crear la banda sonora de toda una generación y las distintas versiones que hicieron.

4. 'Mi nombre' - Leire Martínez

Leire se detiene en los detalles de 'Mi nombre', su primera canción en solitario en la que se reivindica con fuerza y que está siendo todo un éxito.

5. 'Noviembre' - Yarea y Dani Fernández

Cerramos esta primera entrega con la magia de 'Noviembre'. Yarea nos explica la historia de esta canción inspirada por el nacimiento de su hija y en la que colabora el padre de la pequeña, Dani Fernández.