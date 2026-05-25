Aitana aprende a cocinar una auténtica paella valenciana junto a Plex en Valencia

La estancia de Aitana en Valencia ha dejado algo más que música y estadios llenos. La cantante, inmersa en su gira Cuarto Azul Tour, decidió prolongar su visita a la ciudad con una experiencia culinaria que la llevó hasta uno de los restaurantes vinculados al entorno del Roig Arena, donde pudo conocer de cerca la elaboración de uno de los platos más representativos de la gastronomía valenciana.

Durante su segundo concierto en el recinto, la artista ya había anticipado su intención de disfrutar de la cocina local. Desde el escenario, y entre aplausos del público, comentó su entusiasmo por la gastronomía valenciana y su deseo de probar una paella elaborada de forma tradicional. Ese plan se materializó al día siguiente, cuando regresó al complejo acompañada por Plex.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a ambos participantes en la preparación del plato, siguiendo las indicaciones del personal del restaurante Poble Nou, especializado en paellas cocinadas a leña. En el vídeo se aprecia a la cantante interviniendo en distintas fases del proceso, desde la incorporación del arroz hasta la supervisión de la cocción final.

La publicación del momento no tardó en generar reacciones entre los seguidores de la artista. El propio recinto compartió el contenido con un mensaje en el que destacaba el vínculo entre la experiencia y la tradición local, subrayando el arraigo cultural del plato en la región.

La actividad gastronómica se produjo tras dos conciertos especialmente significativos para Aitana en Valencia, donde reunió a más de 16.000 asistentes en cada una de las fechas programadas. El espectáculo, centrado en su último álbum, recrea un universo visual inspirado en la infancia y ha sido uno de los más comentados de su actual gira.

Entre música, escenario y cocina tradicional, la visita de Aitana a Valencia ha terminado mostrando una faceta más cercana de la artista, que ha combinado su agenda musical con una inmersión en la cultura local.