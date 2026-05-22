Nil Moliner vuelve con NEXO, el esperado cuarto disco que sanó sus heridas

Hay momentos en la carrera de un artista en los que el silencio se vuelve ensordecedor. A Nil Moliner, un parón de año y medio alejado de los escenarios le dejó, en sus propias palabras, "sin aliento". Sin embargo, la magia regresó al volver a pisar las tablas. Fue en ese reencuentro con el público donde el músico de Sant Feliu de Llobregat recuperó el aire y comenzó a componer de nuevo.

El resultado de esa catarsis es su cuarto álbum de estudio, un trabajo cocinado a fuego lento durante dos años que llega como una radiografía de las emociones humanas y las conexiones que nos definen. El propio artista explica que estamos hechos de nexos y que en este disco cuenta algunos de los suyos, tras un proceso en el que ha aprovechado para experimentar con nuevos productores, salir de su zona de confort y componer desde los rincones más diversos.

Aunque el álbum completo ve la luz ahora, el camino comenzó a dibujarse hace un año con "Tu cuerpo en braille". El tema no tardó en convertirse en el motor de esta nueva era musical, alcanzando el número 1 de la radio española hasta en cuatro ocasiones, logrando la certificación de Disco de Oro y acumulando más de 20 millones de reproducciones en plataformas de streaming mientras se mantiene incombustible en las listas de éxitos. A partir de ahí, el goteo de adelantos no ha hecho más que confirmar su gran estado de gracia.

Canciones vitalistas como "Ha pasado algo" y "Tenerte cerca" mantuvieron el listón en todo lo alto, mientras que la emotiva "Álex" llegó como un homenaje a los que ya no están, y "Me acuerdo de ti" se alzó desde el principio como el gran himno indiscutible de este trabajo. El último adelanto llegó de la mano de Dollar Selmouni con "Ya no estoy triste", un corte bailable y repleto de color que demuestra lo cómodo que se siente el catalán explorando los sonidos de raíz latina.

El lanzamiento desvela por fin sus secretos mejor guardados en forma de canciones inéditas que prometen convertirse en las favoritas de los fans. Entre ellas destaca "Vive lento y ama bien", una pieza que ha calado tanto en el artista que confiesa haber aprendido grandes lecciones de ella e incluso se ha convertido en la única canción que lleva tatuada en la piel.

El viaje conceptual del disco también se detiene en Cadaqués con "Te escribiré", una invitación a dejarse llevar inspirada por la luz y la energía de la costa catalana. Además, el álbum esconde un regalo muy especial en catalán titulado "Bona nit", una nostálgica y real historia de amor adolescente que evoca los recuerdos de los campamentos, las guitarras y el clásico cancionero antes de dormir.

Con este lanzamiento, Nil Moliner busca consolidarse como un auténtico conductor de sentimientos, diseñando un espacio sonoro donde las emociones simplemente se viven y la luz se abre paso. Para los amantes del formato físico, el álbum ya se puede adquirir en preventa en dos ediciones muy especiales: un CD Digisleeve que incluye un póster desplegable exclusivo, y una pieza de coleccionista en formato vinilo que cambia de color, mostrándose transparente a la luz y brillando en color verde fluorescente en la oscuridad. El disco ya es una realidad y es hora de escuchar, conectar y dejarse llevar por su luz.