Crecen los rumores sobre el supuesto embarazo de Taylor Swift después de aparecer con un vestido que ha hecho saltar todas las alarmas

Durante las últimas horas la teoría de que Taylor Swift podría estar embarazada han vuelto a coger fuerza. Los rumores comenzaron a intensificarse tras la difusión de un vídeo grabado a la salida de un restaurante en Brooklyn, Nueva York. En las imágenes, Taylor Swift y Travis Kelce aparecen caminando de la mano después de asistir a la boda de uno de los amigos del jugador de la NFL. Aunque la escena parecía una aparición pública más de la pareja, varios usuarios comenzaron rápidamente a comentar el estilismo elegido por la cantante.

Swift llevaba un vestido amplio combinado con la chaqueta de Kelce sobre los hombros, una elección que algunos seguidores interpretaron como un intento de ocultar un supuesto embarazo. Poco después, otra grabación compartida en redes sociales mostró a la artista con un vestido verde más ajustado que, según algunos usuarios, resaltaba ligeramente el abdomen.

Sin embargo, las reacciones han sido muy diferentes entre los seguidores de la cantante. Mientras algunos celebran la posibilidad de que la pareja esté esperando su primer hijo, otros critican el nivel de escrutinio al que se somete continuamente a Swift. Varios usuarios han recordado que cambios físicos leves pueden deberse simplemente al corte de la ropa, la postura o factores cotidianos como la inflamación o la retención de líquidos.

También se ha señalado que algunas de las cuentas que han impulsado estos rumores ya habían difundido anteriormente informaciones falsas relacionadas con la cantante.

Por ahora no existe ninguna confirmación oficial. Ni Taylor Swift, ni Travis Kelce, ni sus representantes han realizado declaraciones sobre el asunto. Aun así, cada nueva aparición pública de la pareja continúa convirtiéndose en un fenómeno de análisis colectivo en redes sociales, donde cualquier detalle termina transformándose en teoría.