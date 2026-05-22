Spotify dará licencias musicales con IA y entradas de conciertos: así son los nuevos planes de la plataforma

Spotify está preparando una nueva etapa en su estrategia de producto que combina inteligencia artificial, licencias discográficas y expansión hacia el negocio de eventos en directo. La compañía sueca trabaja en una herramienta que permitirá a los usuarios crear versiones y remezclas de canciones utilizando IA generativa, en colaboración con grandes discográficas como Universal Music, al tiempo que refuerza su apuesta por la venta de entradas de conciertos y experiencias en vivo.

La plataforma, que ya ha transformado el consumo de música en la última década, busca ahora dar un paso más hacia la interacción activa del usuario con las canciones. Según la información adelantada por distintos medios especializados, el nuevo sistema permitiría generar reinterpretaciones musicales personalizadas a partir de temas originales, siempre bajo acuerdos de licencia con las principales majors del sector.

El proyecto se enmarca en un contexto de creciente interés por la inteligencia artificial aplicada a la música, un ámbito que ha generado tanto oportunidades creativas como tensiones legales en la industria. La colaboración con discográficas como Universal Music Group resulta clave para garantizar que los contenidos generados respeten los derechos de autor y las compensaciones a los artistas.

Además de esta herramienta de remezcla, Spotify está ampliando su ecosistema hacia otros terrenos. La compañía ha reforzado su estrategia de integración con el mercado de eventos en directo, facilitando la compra de entradas para conciertos directamente desde su plataforma. Este movimiento busca convertir el servicio en un espacio más completo que conecte escucha, descubrimiento y asistencia a espectáculos.

La empresa también ha señalado en sus últimos encuentros con inversores que su negocio ya no se define únicamente como un servicio de streaming, sino como una plataforma cultural más amplia. En ese sentido, la incorporación de funciones basadas en IA y la expansión hacia el sector del directo forman parte de una misma estrategia de diversificación.

Otros análisis del sector apuntan a que Spotify está intentando diferenciarse de sus competidores mediante una experiencia más personalizada y participativa, donde el usuario no solo consume música, sino que puede interactuar con ella y transformarla dentro de un marco legal controlado.

El desarrollo de estas herramientas llega en un momento en el que la inteligencia artificial generativa está redefiniendo los límites de la creación musical. La industria observa con atención cómo se implementan estas tecnologías, especialmente en lo relativo a la autoría, la propiedad intelectual y el reparto de ingresos en un entorno cada vez más automatizado.