Lluvia de críticas a Ibai por un vídeo en YouTube basado en juzgar a desconocidos por su aspecto

Ibai Llanos compartió recientemente un vídeo titulado Juzgando a desconocidos por su aspecto, en el que participa junto a Misho y Reven. El planteamiento del formato consiste en observar a un grupo de personas y tratar de adivinar distintos aspectos de su identidad o estilo de vida —como su ideología política, sus creencias religiosas o su orientación sexual— basándose únicamente en su apariencia externa.

El desarrollo del vídeo se estructura en rondas en las que los participantes formulan hipótesis que posteriormente son confirmadas o desmentidas por los propios protagonistas. Este tipo de dinámicas, habituales en determinados formatos internacionales, se apoyan en la intuición y en la percepción visual como herramientas principales.

Tras su publicación, el contenido ha recibido críticas por parte de una parte de la audiencia, que cuestiona el enfoque del vídeo y el tipo de juicios que propone. Algunos usuarios consideran que el formato puede fomentar estereotipos al vincular rasgos externos con aspectos personales complejos. Otros comentarios apuntan a una sensación de repetición en los contenidos recientes del creador.

En paralelo, varios espectadores han comparado el estilo del vídeo con el de producciones populares de otros creadores internacionales, como MrBeast, señalando una posible influencia en la estructura y en la idea del formato. Estas comparaciones se han traducido en críticas sobre la originalidad del contenido y sobre la evolución del canal en los últimos meses.

El vídeo se suma a una etapa en la que Ibai ha diversificado su producción más allá del streaming en directo, explorando formatos diseñados específicamente para plataformas como YouTube. La recepción desigual de esta pieza refleja la sensibilidad de parte de la audiencia ante cambios en el tono o en la propuesta de sus contenidos habituales.