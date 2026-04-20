Ibai anota un penalti decisivo frente a xQc en el Sidemen Charity Match 2026

El Sidemen Charity Match 2026, evento benéfico impulsado por el colectivo británico Sidemen y consolidado como una de las citas con fines solidarios más seguidas dentro del ecosistema digital, volvió a celebrarse un año más. El encuentro reunió a creadores de contenido, streamers y figuras del ámbito online en un formato futbolístico que combina espectáculo y recaudación solidaria.

El desarrollo del partido mantuvo la igualdad hasta el final, sin que ninguno de los equipos lograra imponerse con claridad durante el tiempo reglamentario. La resolución llegó desde el punto de penalti, una circunstancia que añadió tensión y visibilidad a cada lanzamiento. Entre los participantes encargados de ejecutar uno de esos penaltis estuvo Ibai Llanos.

El streamer español asumió la responsabilidad de uno de los disparos en la tanda decisiva. Frente a él se encontraba como guardameta xQc, otra de las figuras destacadas del evento. Ibai logró transformar su lanzamiento, sumando un tanto que contribuyó al desenlace final del encuentro y que fue ampliamente celebrado tanto en el estadio como en redes sociales.

La escena adquirió relevancia por el perfil mediático de los implicados y por el contexto competitivo en el que se produjo. Aunque el Sidemen Charity Match mantiene un carácter benéfico, el desarrollo del juego y la implicación de los participantes dotan al evento de una narrativa propia del deporte profesional, con momentos de presión y ejecución técnica.

Más allá del resultado, la edición de 2026 volvió a confirmar la capacidad de este formato para movilizar audiencias globales y recaudar fondos con fines solidarios, apoyándose en la popularidad de sus participantes.