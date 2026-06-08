TheGrefg explica cuál es el motivo por el que rechazó subir a La Casita de Bad Bunny

Desde que Bad Bunny inició su residencia de diez conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid, La Casita ha monopolizado buena parte de la conversación en redes sociales. Este espacio VIP, situado sobre el propio escenario y convertido en una de las señas de identidad del espectáculo, ha reunido a celebridades, deportistas, creadores de contenido e invitados seleccionados por el equipo del artista puertorriqueño.

Durante las últimas semanas, numerosos rostros conocidos han pasado por esta zona privilegiada. Sin embargo, no todos los invitados han aceptado formar parte de ella. Uno de los casos más llamativos ha sido el de TheGrefg, que asistió recientemente a uno de los conciertos y decidió vivir la experiencia desde otro lugar del estadio.

El creador de contenido explicó su decisión en el vlog que publicó tras el evento. Según relató, su prioridad era poder disfrutar del concierto con libertad y, al mismo tiempo, grabar contenido para compartirlo posteriormente con su audiencia.

"Posiblemente soy el único que ha decidido no subir a La Casita", comentó. A continuación explicó que dentro de ese espacio existen restricciones para grabar imágenes, tanto con cámaras profesionales como con teléfonos móviles. Además, señaló que quienes acceden a La Casita deben permanecer allí durante todo el espectáculo.

TheGrefg reconoció que inicialmente valoró la posibilidad de aceptar la invitación, especialmente por la visibilidad que ofrece aparecer en las pantallas del estadio. Sin embargo, terminó optando por otra ubicación. "Yo lo que quería era disfrutar del concierto y hacer el vlog para vosotros", explicó en el vídeo.

Su decisión llega en un momento en el que j. Mientras algunos asistentes la consideran una experiencia única dentro del espectáculo, otros prefieren disfrutar del concierto desde el público convencional. En el caso de TheGrefg, la elección estuvo menos relacionada con la exclusividad del lugar y más con la posibilidad de documentar la noche a su manera y compartirla después con millones de seguidores.