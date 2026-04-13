Ibai se gasta medio millón de euros en un gimnasio: "Es mi gran capricho"

Ibai Llanos ha mostrado en redes sociales su nueva gran inversión. Se trata de un gimnasio valorado en medio millón de euros, lo que ha llamado la atención de gran parte de su comunidad. Cabe recordar que en su momento Ibai comenzó un gran cambio físico que le permitió cambiar su figura y su imagen. No fue una cuestión de estética, sino de salud. Tras muchos años logró aquello que parecía que nunca se iba a proponer… pero la cosa no acabó allí. Porque la salud es una cosa que requiere un cuidado constante, y este gimnasio es una representación de ello.

"Es verdad que es mi capricho, por así decirlo. Y bueno, no lo considero capricho porque es un tema de salud y es un tema de cuidarse un poco, ¿no? Sobre todo una persona como yo, que ha estado durante tantos y tantos años sin cuidarse nada". Así justifica el youtuber su gran inversión. "Yo al final no tengo ningún tipo de lujo más allá de mi propia casa, que es espectacular y sé la bendición y la suerte que tengo. Pero no soy una persona que le guste comprarse ropa, joyas o coches. No por ser humilde, no por tirarme a las de 'Dios mío, soy el más humilde, yo no llevo joyas, soy muy humilde', no. Porque yo me pongo una joya y doy pena".

De hecho, ahora que está en boca de todos el posible reto entre AlphaSniper y Plex, Ibai destaca que, por no tener, no tiene ni carnet. Así que, en vez de un ferrari, un gimnasio. "Coches, pues tampoco tengo. Ningún Lamborghini, ningún Porsche, ningún Ferrari porque no tengo el carnet de conducir. Y yo me compro un Ferrari y la gente me diría: 'Ibai, no te pega esto, ¿qué estás haciendo?' Entonces digamos que mi gran inversión, mi gran capricho, ha sido el gimnasio. Yo no quiero ser el más fuerte del mundo, no me quiero poner súper mazado, no quiero tener abdominales, no quiero tener el bíceps más grande, ni tirar más peso que vosotros, porque sé que el 80% que está viendo este vídeo, o el 60%, estará más fuerte que yo".