Las redes sociales estallan contra el boom de los influencers comprando casas y Clers sale a hablar de este problema

La dificultad para acceder a una vivienda lleva años ocupando titulares en España. El aumento del precio de compra, el encarecimiento de los alquileres y los salarios que no crecen al mismo ritmo han dibujado un escenario especialmente complicado para las generaciones más jóvenes.

En medio de esta realidad, cada vez son más los influencers que comparten con sus comunidades uno de los grandes hitos de su vida: la compra de una vivienda. Reformas, mudanzas, decoración y visitas a nuevas propiedades se han convertido en contenidos habituales en TikTok, Instagram o YouTube.

Sin embargo, este fenómeno ha comenzado a generar una reacción cada vez más crítica. Muchos usuarios consideran que existe una desconexión entre la realidad de la mayoría de jóvenes y la situación económica de algunos creadores de contenido. Comentarios que expresan impotencia o frustración se han multiplicado bajo este tipo de publicaciones, reflejando un malestar que va mucho más allá de las propias figuras de internet.

En ese contexto, una de las intervenciones que más atención ha recibido ha sido la de la influencer Clers. La creadora anunció recientemente que había comprado una vivienda con apenas 24 años, pero lo hizo acompañando la noticia de una reflexión que ha sido ampliamente compartida.

Lejos de presentar la compra como una recompensa exclusivamente ligada al esfuerzo personal, Clers reconoció que su situación es excepcional. Explicó que no se siente orgullosa de poder adquirir una casa a esa edad mientras muchas personas no pueden permitirse ni siquiera un alquiler, y atribuyó gran parte de su fortuna profesional al apoyo de su comunidad.

Sus palabras fueron recibidas de forma positiva por numerosos usuarios, que destacaron precisamente ese reconocimiento de la realidad social que rodea al problema de la vivienda. La compra de casas por parte de influencers sigue generando debate, pero el mensaje de Clers introdujo un matiz poco habitual en este tipo de anuncios: el de la conciencia de privilegio en un momento en el que acceder a una vivienda se ha convertido en un lujo para una gran parte de la población joven.