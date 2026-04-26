La increíble relación de Taylor Swift con el wrestling que se ha vuelto viral

Hoy en día, hablar de Taylor Swift supone repasar una historia de grandes éxito musicales y momentos estelares que la han convertido en una de las personas más relevantes y con mayor impacto del planeta. Los números hablan por sí mismos y el seguimiento que tiene es casi incomparable. Sin embargo, en el pasado, Taylor Swift tuvo que aceptar pequeños trabajos para sacarse algo de dinero, igual que tú y que yo. De hecho, hizo de canguro en varias ocasiones para las hijas de Jeff Jarrett. Aquí viene esa conexión con la lucha libre, dado que Jarrett es uno de los wrestlers más veteranos que todavía hoy sigue en activo. Debutó en los años 80, ha pasado por todas las promociones principales de Norteamérica y su personaje suele ir acompañado de una guitarra. Precisamente fue por la vía de la música que ambos conectaron cuando eran vecinos en Nashville a inicios de los dosmiles.

"Tenía una amiga en la familia y nos hicimos amigos. Ella forma parte de la comunidad. Cuando salió «Mine», vino a casa y Jeremy Borash y yo estábamos teniendo una reunión creativa en la planta baja. Taylor venía, se llevaba a las niñas a su casa y hacían galletas y todo tipo de cosas. Un día, Taylor trajo a Joe Jonas... No solo es una artista muy creativa, sino que también piensa como una mujer de negocios. Es raro encontrar a alguien que combine esas dos habilidades. Se merece todo el éxito que tiene" aseguró el propio Jarrett en una entrevista hace tiempo.

La amistad continuó con el paso de los años, y Swift estuvo presente en algunos momentos más duros. "Mi esposa enfermó y falleció, pero Taylor fue como una hermana mayor y vino a casa, se llevó a las niñas, horneó galletas y simplemente pasó el rato con nosotros". Y, de hecho, el vídeo de Mine es doblemente especial para todos ellos: Jaclyn Taylor, hija de Jeff Jarrett, es la que hace de "pequeña Taylor". Así lo explicaba la cantante: "Elegí a Jaclyn para que fuera mi mini yo porque la conozco desde hace mucho tiempo y siempre solía bromear con ella y decirle: «Te pareces mucho a mí cuando era más joven, y uno de estos días te llamaré para que interpretes a una versión más joven de mí en un videoclip». Ahora, eso se ha hecho realidad".