Dani Fernández, operado tras su caída en Valencia: "Estamos valorando la situación de los conciertos"

Hace unos días nos hacíamos eco del concierto en Valencia que terminó con un incidente inesperado para Dani Fernández, quien sufrió una caída en pleno directo mientras se encontraba en plena gira. El artista tuvo que abandonar momentáneamente el escenario para recibir atención médica, aunque regresó minutos después para completar la actuación, pese a las evidentes molestias físicas.

Tras ese episodio, el cantante fue sometido a una intervención quirúrgica al día siguiente. La información sobre su estado ha sido comunicada a través de sus redes sociales, gestionadas temporalmente por su mánager, conocido como Franchejo. "Hola chicos, soy Franchejo, el mánager de Dani", comienza el mensaje publicado desde la cuenta oficial del artista.

En ese comunicado, su entorno confirma que la operación se ha desarrollado sin complicaciones, aunque con un diagnóstico más serio de lo previsto. "La operación de esta mañana ha salido bien y Dani está recuperándose. Finalmente, era más grave de lo que se esperaba, pero hemos estado en las mejores manos posibles y la intervención ha sido un éxito", explica el mánager.

El mensaje también pone el foco en la reacción del público y en el seguimiento que el artista está haciendo de las muestras de apoyo. "Dani está informado de todos vuestros mensajes y está muy agradecido por el cariño infinito que le mandáis", añade, trasladando el contacto indirecto del cantante con sus seguidores durante el periodo de recuperación.

En cuanto a los próximos compromisos, el equipo del artista ha optado por la prudencia. "A todos los que nos estáis preguntando por los próximos conciertos, en unas horas esperamos deciros algo más. Ahora mismo, estamos valorando la situación y trabajando en ello", señala el comunicado, sin confirmar por el momento posibles cancelaciones o aplazamientos.

La caída se produjo en un momento clave de la gira, concebida como una etapa significativa dentro de su trayectoria musical. Por ahora, el foco se sitúa en la recuperación del artista, que deberá afrontar un proceso que incluye reposo y rehabilitación antes de retomar la actividad sobre los escenarios.