Rosalía, elegida Mujer del Año por la revista Billboard

Rosalía ha sumado un nuevo reconocimiento a su trayectoria al ser nombrada mujer del año en la gala Mujeres Latinas en la Música, organizada por Billboard. El galardón se concede en el marco de un evento que reúne a artistas destacadas del panorama latino y que evalúa tanto el éxito comercial como la influencia cultural.

La publicación ha subrayado el "éxito, liderazgo e influencia cultural" de la cantante catalana, destacando su capacidad para desarrollar un lenguaje propio dentro de la industria musical. En sus valoraciones, Billboard pone especial énfasis en la combinación de tradición y vanguardia que caracteriza su propuesta artística, así como en su contribución a ampliar los límites de la música en español.

El reconocimiento llega en un momento de especial visibilidad para Rosalía, tras el lanzamiento de su álbum Lux. El proyecto ha obtenido una recepción destacada tanto en crítica como en audiencias, situándose en lo más alto de varias listas especializadas, entre ellas Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums o World Albums. Además, el disco ha alcanzado el cuarto puesto en el Billboard 200, marcando su entrada en el top 10 de la clasificación general.

A lo largo de su carrera, la artista ha mantenido una presencia constante en las listas de Billboard, con varias apariciones en el Billboard Hot 100 y múltiples posiciones destacadas en rankings como Hot Latin Songs o Latin Airplay. Estos datos refuerzan su proyección global y su consolidación dentro del mercado internacional.

La gala también contará con la participación de otras figuras relevantes como Becky G, Gloria Trevi, Ivy Queen, Young Miko, Julieta Venegas y Lola Índigo, entre otras.

En su comunicado, Billboard señaló que este reconocimiento pretende destacar una trayectoria marcada por la innovación y la capacidad de generar conversación a escala global, situando a Rosalía como una de las figuras más influyentes de su generación.