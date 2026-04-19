Dani Fernández sufre una aparatosa caída sobre el escenario y será operado de urgencia: "Podría haber sido peor"

La noche de Dani Fernández en el Roig Arena de València ha pasado de la euforia al susto en cuestión de segundos. El cantante, que presentaba su gira La Insurrección ante miles de personas, sufrió una aparatosa caída desde el borde del escenario mientras interpretaba Plan fatal, lo que obligó a detener el concierto durante unos 25 minutos mientras era atendido por los servicios médicos del recinto. Pese al impacto, decidió regresar ante su público, visiblemente magullado, con el brazo en cabestrillo y una brecha en la cabeza, decidido a no dejar el show a medias.

Según se puede ver en las imágenes, el artista se acercó al filo del escenario y cayó al vacío, provocando momentos de gran preocupación en el pabellón. Tras ser atendido, reapareció sin camiseta, con una vía en el brazo y el hombro inmovilizado, y se dirigió a los fans para explicar que quería continuar: "No quería irme a mi casa y pensar que os he dejado con el show a medias, así que vamos a seguir", dijo, emocionado, antes de reanudar el concierto entre ovaciones. Aun así, reconoció que "no estaba actuando como quisiera", pero prefirió sobreponerse al dolor y completar el repertorio lo mejor que pudo.

Ya de madrugada, y tras pasar por el hospital, el propio Dani ha sido quien ha aclarado en sus redes sociales el verdadero alcance de la lesión. El cantante ha explicado que la caída le ha provocado una rotura de los ligamentos del hombro y que tendrá que pasar por quirófano este mismo domingo para ser operado. En el vídeo, grabado desde el centro hospitalario, aparece con el brazo inmovilizado, más tranquilo pero aún afectado por lo ocurrido, y detalla que los médicos le han confirmado la gravedad de la lesión, aunque confía en poder recuperarse lo antes posible.

En ese mensaje, también ha querido lanzar un agradecimiento a todo el personal médico del Roig Arena y del hospital por la rápida atención, así como a los miles de fans que le han enviado mensajes de apoyo desde que se conoció la noticia. Reconoce que terminó el concierto "como pudo" y avanza que en los próximos días comunicará qué ocurrirá con las próximas fechas de la gira, ya que la operación y la recuperación condicionarán inevitablemente su agenda. "He hablado con el médico y mi intención es poder estar recuperado lo antes posible", asegura, dejando claro que su prioridad ahora es curarse bien para poder volver a los escenarios con plena capacidad.

Este era su segundo concierto en València este año, después de haber logrado un lleno histórico en el Roig Arena a principios de mes, consolidándose como uno de los nombres más potentes del pop rock nacional.