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Once influencers atrapados en una nueva maldición: vuelve Rabia

La maldición de Rabia ha vuelto a atraparlos y ya puedes verlo.

Once influencers atrapados en una nueva maldición: vuelve Rabia

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Sandra Lázaro
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Meses después de escapar de la maldición que los persiguió en aquel hotel gallego, el universo de Rabia vuelve a abrir sus puertas. Ya disponible en atresplayer.

Esta vez, el escenario es otro: un rancho perdido en mitad de ninguna parte, una invitación imposible de rechazar y un anfitrión tan famoso como enigmático. Lo que prometía ser un fin de semana de fiesta, contenido exclusivo y egos bien iluminados, se convierte en una trampa cuidadosamente diseñada.

Los once influencers —Widler Soldier, Ángela Mármol, Sieteex, Krufy, Guillem Viladoms, Lidia Rauet, Atack3000, Andrea Mengual, YosoyPlex, Álex Segura y YosoyJavi— llegan en limusina, preparados para grabar cada segundo. Pero al cruzar un puente, la realidad se quiebra: el coche se transforma en un carruaje antiguo y el paisaje en un poblado del Lejano Oeste. No hay cobertura, no hay escapatoria y no hay explicación.

Sin saberlo, han vuelto a caer bajo el influjo de la maldición de Rabia, un territorio donde nada es lo que parece y donde cada uno deberá enfrentarse a sus propios miedos, a la bestia que acecha y a los misteriosos cónclaves que dictan las reglas del juego.

Esta vez, además, deberán descubrir quién es el asesino antes de que la noche vuelva a reclamar un nombre.

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