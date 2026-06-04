Nicki Nicole, su mensaje a Lamine Yamal por su relación con la influencer Inés García

Nicki Nicole y Lamine Yamal se convirtieron en una de las parejas estrellas del verano de 2025 y, durante semanas, no dejaron de protagonizar titulares por sus muestras públicas de amor en redes sociales y sus lujosos planes con los que presumían de lo enamorados que estaban a pesar de los comentarios sobre su diferencia de edad (ya que el futbolista acababa de cumplir la mayoría de edad cuando salió a la luz su romance, mientras la artista argentina tenía 7 años más).

Una relación que terminó tan rápido como empezó a principios de otoño, como confirmaba el jugador del Barça a principios de noviembre, dejando claro que en su ruptura no había terceras personas.

Y ha sido ahora, después de varios meses disfrutando de su soltería, cuando Yamal ha recuperado la ilusión al lado de la influencer Inés García. A pesar de que los rumores de idilio comenzaron en abril tras ser sorprendidos disfrutando de una cita romántica en un exclusivo restaurante de Sitges, no fue hasta que su equipo celebró el título de Liga cuando el futbolista ha confirmado su noviazgo con la andaluza, a la que ha presentado oficialmente dejando claro que su noviazgo va muy en serio y está totalmente afianzado.

Mientras tanto, Nicki Nicole continúa centrada en su carrera musical y este martes ha reaparecido en la fiesta con la que la firma Desigual ha celebrado su 40º aniversario en Ibiza con celebrities de la talla de Irina Shayk, Demi Lovato, o Ester Expósito. Una cita muy especial en la que la artista argentina ha roto su silencio sobre la nueva relación de Lamine para mandarle un mensaje: "Nada, deseo que sea muy feliz" ha expresado con una sonrisa, dejando entrever que a pesar de que lo suyo no funcionó quiere lo mejor para su ex.