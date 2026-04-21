Madonna denuncia que le robaron piezas icónicas de su vestuario durante su actuación en el Coachella

Lo que empezó como un regreso triunfal y nostálgico ha terminado en drama para la "Reina del pop". Madonna aterrizó por sorpresa en Coachella 2026 para acompañar a Sabrina Carpenter en un set que ya es historia del festival, pero la euforia le ha durado poco. Apenas unas horas después de bajar del escenario, la artista ha denunciado a través de sus historias de Instagram que ha sido víctima de un robo que va mucho más allá del valor económico: le han quitado piezas irremplazables de su archivo personal.

"Las piezas vintage que usé desaparecieron", explicaba una Madonna visiblemente afectada en sus redes. Entre los objetos sustraídos se encuentran una chaqueta, un corsé y el vestido que lució en su aparición. Para la cantante, estas prendas no son simple ropa de escenario, sino fragmentos clave de su legado que ella misma había guardado bajo llave durante décadas. "Estas no son solo ropa, son parte de mi historia", sentenciaba en el comunicado donde pedía ayuda desesperada a sus seguidores.

Y es que el outfit elegido para este Coachella no era una elección al azar, sino un guiño directo a uno de los momentos más icónicos de su carrera. El estilismo de corte victoriano y tonos morados que vimos el pasado viernes es el mismo que definió la era de Confessions on a Dance Floor hace ya 20 años. Los fans más veteranos reconocieron al instante las botas que llevó en su mítica actuación de Coachella 2006, mientras que el corsé y la chaqueta son las mismas piezas originales que lució en el videoclip de Hung Up y en los MTV EMAs de 2005.

Ante la gravedad de la pérdida, la artista ha hecho un llamamiento a sus más de 20 millones de seguidores para intentar localizar el paradero de su vestuario. Madonna ha facilitado un correo electrónico de su equipo para recibir cualquier pista y, en un intento por agilizar la devolución de sus tesoros personales, ha anunciado que ofrecerá una recompensa económica a quien consiga devolverle las prendas de forma segura. Por ahora, el misterio sobre cómo pudieron desaparecer estas piezas de los archivos personales en el backstage del festival sigue abierto.