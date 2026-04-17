Nathy Peluso desmiente que haya usado Ozempic: "Yo soy una perra laburadora"

La cantante Nathy Peluso ha utilizado sus redes sociales para negar que haya usado Ozempic en ningún momento. "Para las que estuvieron diciendo que yo, que si Ozempic, que si Ozempuc, que si Ozem-vacation... escúchame. Yo... No me entendieron. Yo... ¿voy a dejar de comer? I'm not that bitch. O sea, después de todos estos años, ¿yo voy a dejar de comer? Mamita…" asegura en un vídeo en el que ha reaccionado con mucho humor a una situación que cada vez más famosos sufren. Y es que, en el momento en el que hay un cambio físico o algo no le cuadra a la fanaticada, las acusaciones de usar Ozempic se han vuelto demasiado comunes.

"Gimnasio. Cardio. Peso. Pilates. Escalera. 10.000 pasos al día o más. Pollo. Pescado. Espárragos. Boniato. Papa. Papa". Lo que comenta Nathy Peluso es lo que cualquier profesional de la salud indicaría para mejorar: una dieta sana y equilibrada acompañada de hacer ejercicio como es debido. "¿Qué te pasa? ¿Que voy a dejar de comer? ¡Yo! Yo soy una perra laburadora. ¿A vos qué te pasa? ¿Qué Ozempic?". La artista tiene también claro que adelgazar no es una cosa de quitarse el placer. Le gusta comer y eso no ha dejado de hacerlo. Simplemente ha sido más inteligente sobre cómo lo hacía.

Cabe destacar que, cuando tienes dinero, todo es más fácil. Gente como Ibai o Nathy Peluso pueden dedicar su tiempo y su dinero mucho más fácilmente a cuidar de su físico, dado que la imagen es también parte de su trabajo. Para la persona de a pie, mezclar los cuidados necesarios con una rutina de trabajo y tareas personales puede ser casi imposible. Es ahí donde sustancias como Ozempic son un peligro para la gente, dado que prometen resultados milagrosos y soluciones rápidas y fáciles donde no las hay.