Taylor Swift debuta en el universo Pixar con un tema para Toy Story 5

La nueva canción ha sido escrita y producida por la propia Swift junto a su colaborador habitual, Jack Antonoff. El lanzamiento oficial del tema está programado para este mismo viernes 5 de junio, momento en el que estará disponible en todas las plataformas de contenidos en línea (streaming) y tiendas digitales.

Este sencillo principal formará parte de la música oficial de la esperada quinta entrega de la franquicia de animación. Los seguidores de los icónicos juguetes no tendrán que esperar mucho más para disfrutar de la producción completa, ya que el estreno de la película en la gran pantalla está fijado para el próximo 19 de junio.

En el plano musical, el corte supondrá un regreso de la artista a sus raíces country. Según detalló Disney en su comunicado, la composición mezcla los estilos clave que han definido la exitosa trayectoria de la cantante tanto en su faceta de compositora como de intérprete.

No es la primera vez que la estrella aporta su talento al cine. Swift cuenta con un sólido historial en la creación de temas originales para grandes producciones de la gran pantalla, destacando su participación en la saga de 'The Hunger Games' (Los Juegos del Hambre) con la canción 'Safe & Sound' en 2012.

Más recientemente, en 2022, la cantante aportó el tema 'Carolina' para el largometraje 'Where the Crawdads Sing' (La chica salvaje). Aquella composición tuvo un notable recorrido en la temporada de premios de Hollywood, logrando nominaciones directas en los Globos de Oro y en los Critics' Choice Awards.