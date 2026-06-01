Feid vuelve a España este verano con cinco conciertos especiales

Tras consolidar su estatus en grandes recintos y estadios internacionales, el cantante y compositor colombiano Feid ha anunciado su regreso a España de cara a los meses de verano con el Falxo Tour, una gira planteada bajo la premisa de la cercanía y el retorno a los espacios de formato reducido.

La gira por el territorio español arrancará el próximo 11 de julio en Santiago de Compostela, para posteriormente trasladarse a Madrid, Barcelona, Alicante y Murcia. Este anuncio se produce en paralelo a la expansión internacional del artista, que viene de colgar el cartel de completo en catorce fechas en Estados Unidos y de programar su debut en Australia para este mes de junio.

La particularidad del Falxo Tour no radica únicamente en la reducción drástica de la capacidad de las salas elegidas, sino en el método de acceso a las localidades. En un contexto sectorial marcado por la inflación de precios y las críticas a las grandes plataformas de distribución, el equipo del colombiano ha optado por blindar las entradas a través de "The Green Print", un canal de comunicación directo y cerrado que el artista utiliza para interactuar con su núcleo de seguidores más activo.

Este sistema de fidelización ya ha mostrado su eficacia comercial en las fases previas de la gira. En Medellín, el registro para el concierto en el Carlos Vieco se agotó en cuestión de horas, mientras que en la etapa estadounidense las localidades se liquidaron de manera interna a través de la plataforma antes de que las fechas se hicieran públicas en los canales de prensa tradicionales.

El viraje hacia la pequeña escala coincide, paradójicamente, con el momento de mayor impacto comercial y mediático en la carrera de Feid. Consolidado de manera consecutiva en el listado de los diez artistas más reproducidos en Spotify a nivel global, el músico ha logrado posicionar siete de sus composiciones en el Billboard Hot 100 y cuenta con más de una veintena de entradas en el índice global de la misma publicación.

Más allá de su rendimiento en la industria fonográfica, donde acumula colaboraciones con nombres como Bad Bunny o DJ Premier, el intérprete ha conseguido trasladar su identidad de marca al terreno del consumo y la moda técnica. Su reciente vinculación como embajador global de firmas como Salomon Sportstyle, Stone Island o su colaboración de diseño con los New York Yankees —cuya edición limitada se agotó en el mercado digital en apenas dos minutos— reflejan la capacidad de convocatoria de un perfil que, este verano, busca medir su relevancia no por los miles de asistentes de un estadio, sino por la exclusividad de la experiencia en directo.