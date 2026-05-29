La historia detrás de las canciones más famosas: Gente de Zona, Metrika, Gara Duran, Niña Polaca y Pipiolas

La primavera es la etapa potente para las entrevistas que no paran en Flooxer Now y siguen pasando por nuestros micrófonos artistas tan importantes como Ginebras, Mestiza, Niña Polaca, Gente de Zona, Nil Moliner, La Pegatina o Nena Daconte entre otros.

Este 2026 hemos arrancado en Instagram una serie titulada "Historia de un hit". El concepto es sencillo pero potente: pedimos a los artistas que nos desvelen qué hay detrás de su canción más emblemática.

Ya llevamos más de quince entregas (que salen puntuales cada miércoles), en este artículo recopilamos las cinco primeras, en este las cinco segundas y aquí tienes las cinco siguientes que no pueden ser más icónicas.

1. La Gozadera de Gente de Zona

El verano de 2015 cambió para siempre gracias a un auténtico fenómeno que, más de una década después, se resiste a abandonar las pistas de baile. El legendario dúo cubano Gente de Zona, que este año estará recorriendo España de gira, se pasó por nuestros micrófonos para revelarnos todos los secretos detrás de "La Gozadera". Dale al play para descubrir cómo se gestó ese "¡Miami nos lo confirmó!" y cómo lograron crear un himno intergeneracional que sigue contagiando su energía a todo el planeta.

2. Toto de loca de Metrika

El talento de Castellón no tiene techo y la industria ya se ha rendido a sus pies. Justo después de ser nombrada artista RADAR España 2026 por Spotify, Metrika se sienta con nosotros para desgranar la intrahistoria de "Toto de loca", el indiscutible mayor éxito de su carrera hasta la fecha. Si tú también llevas meses con la cabeza atrapada en su ritmo magnético y quieres saber exactamente cómo nació su canción más pegada, no te pierdas el proceso creativo de una de las voces más magnéticas de la escena actual.

3. Mi Loco Cowboy de Gara Durán

La escena madrileña tiene en Gara Durán a uno de sus proyectos más especiales y con mayor proyección, algo que Spotify ha certificado este año al incluirla también en su prestigioso programa RADAR 2026. Con su esperado primer álbum de estudio en el horizonte, la artista nos abre las puertas de su universo para contarnos los detalles de "Mi loco cowboy", un hit viral y pegadizo que se ha apoderado de las redes. Descubre a continuación la historia de un tema que te atrapa desde la primera escucha.

4. Los días malos de Niña Polaca

Hay canciones que traspasan la barrera de lo musical para convertirse en el refugio de toda una generación. Niña Polaca, en pleno lanzamiento de su aclamado nuevo trabajo ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?, repasa los orígenes de "Los días malos", su composición más mítica y el himno absoluto que desata la locura colectiva en cada uno de sus directos. Dale al play para descubrir los secretos de su creación y cómo se fraguó esa mágica y emocionante colaboración final junto a Amaral.

5. Narciso de Pipiolas

Cerramos este viaje musical con una de las propuestas más frescas y recomendables del pop actual, que además están de enhorabuena estrenando disco. Las chicas de Pipiolas se abren en canal para destripar "Narciso", una de sus canciones más icónicas y coreadas. Pero ojo, porque detrás de su ritmo adictivo se esconde mucho trasfondo: dale al play para enterarte de primera mano de toda la historia y el jugoso chisme que dio vida a este temazo.