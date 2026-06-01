IlloJuan revela que ve borroso y explica por qué no se ha operado antes de La Velada del Año 6

La preparación para La Velada del Año 6 está entrando en su fase decisiva. Los participantes llevan meses entrenando y ajustando todos los detalles de cara a uno de los eventos más seguidos de internet en el mundo hispanohablante. Entre ellos se encuentra IlloJuan, que encabezará la cartelera junto a TheGrefg en un combate que ha despertado una enorme expectación.

Durante una reciente entrevista, el streamer malagueño habló de un aspecto poco conocido de su día a día: sus problemas de visión. "Yo no veo casi nada, veo todo borroso", comentó entre risas, antes de explicar que había valorado seriamente la posibilidad de someterse a una operación ocular antes del combate.

Sin embargo, la idea terminó quedando aparcada. "Para La Velada me quería operar de la vista, pero dije: mejor no, así solo veo a TheGrefg y no veo al público", bromeó. Después añadió que, aunque el comentario tenía parte de humor, sí tiene intención de operarse en algún momento del futuro.

No es la primera vez que IlloJuan habla públicamente de las dificultades que le genera su visión. En distintas ocasiones ha hecho referencias a este asunto en sus directos, aunque normalmente desde un tono desenfadado. Esta vez, sin embargo, sus palabras han coincidido con uno de los momentos más exigentes de su preparación deportiva.

A menos de un mes del evento, una intervención quirúrgica de este tipo podría alterar los planes de entrenamiento o requerir un periodo de recuperación incompatible con la intensidad de las últimas semanas de preparación. Por ese motivo, todo apunta a que cualquier operación tendrá que esperar hasta después de la cita organizada por Ibai Llanos.

La confesión también ha generado numerosas reacciones entre los seguidores de ambos contendientes. Algunos usuarios han respondido con humor a la idea de que IlloJuan afronte uno de los combates más importantes de su vida viendo el mundo borroso, mientras que otros han destacado el esfuerzo que supone preparar un evento de estas características sin haber corregido todavía un problema visual que arrastra desde hace años.

Por ahora, el malagueño mantiene el foco en un único objetivo: llegar en las mejores condiciones posibles al enfrentamiento contra TheGrefg. El quirófano, al menos de momento, tendrá que esperar.