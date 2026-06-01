Anitta sorprende a todo el mundo con unas declaraciones sobre su vida sexual: "Me acostaba con todo el mundo antes de caer enferma"

Anitta ha llamado la atención de todo el mundo al hablar sobre su vida sexual en una reciente entrevista. Durante la conversación, la artista explicó que atraviesa una etapa de soltería en la que se siente plenamente satisfecha consigo misma. Según relató, lleva meses sin mantener relaciones sexuales y aseguró que tampoco practica la masturbación, algo que contrastó con su pasado, que describió como mucho más activo.

"Estoy soltera completamente y no estoy buscando nada. Estoy muy contenta conmigo misma", afirmó la cantante en la entrevista. A partir de ahí, profundizó en su evolución personal, señalando que su relación con la sexualidad ha cambiado de forma notable con el paso del tiempo.

Anitta reconoció que hubo una etapa en la que su comportamiento era muy distinto. "Antes estaba loca con el sexo, me habría acostado con la primera persona con la que me hubiera cruzado por la calle", explicó, utilizando un tono coloquial para describir aquella fase de su vida. La artista añadió que en ese periodo se relacionaba con la sexualidad de una forma mucho más impulsiva.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de la entrevista es una referencia en la que la cantante afirma que ese estilo de vida ocurrió "antes de caer enferma". Sin embargo, no ofreció ninguna aclaración adicional sobre el término ni sobre a qué situación concreta se refería, lo que ha generado numerosas especulaciones entre sus seguidores.

En redes sociales, las reacciones han sido inmediatas. Algunos usuarios han interpretado sus palabras como una posible referencia a problemas de salud, mientras que otros apuntan a una posible adicción o a experiencias personales que la artista no ha querido detallar públicamente. Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial que aclare ese aspecto de sus declaraciones.

La entrevista también ha reabierto el interés por la evolución pública de Anitta, que en los últimos años ha hablado en varias ocasiones sobre procesos de cambio personal, espiritualidad y bienestar emocional. En esta ocasión, sin embargo, el tono de sus palabras ha sido especialmente directo, lo que ha contribuido a amplificar el impacto mediático de la conversación.