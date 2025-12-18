El nuevo rostro de Anitta desata la sorpresa y preocupa a sus fans: "Si la viese por la calle, no la reconocería"

La secuencia arranca con una publicación aparentemente cotidiana. Anitta compartió varias imágenes recientes en las que aparece posando ante la cámara, sin nada aparentemente fuera de lo común. Sin embargo, el foco no estuvo en el estilismo ni en el contexto de las fotos, sino en su rostro, que muchos seguidores consideraron difícil de reconocer en comparación con apariciones anteriores.

Las primeras reacciones apuntaron a una posibilidad cada vez más habitual en el ecosistema digital: la inteligencia artificial. Numerosos usuarios pensaron que las imágenes podían haber sido alteradas o generadas mediante herramientas digitales, dada la transformación visible en sus facciones. Esa hipótesis se disipó cuando se confirmó que las fotografías habían sido publicadas directamente por la propia artista.

A partir de ese momento, el debate tomó otro rumbo. En los comentarios comenzaron a multiplicarse opiniones que señalaban un posible exceso de retoque estético. Mensajes como "tuve que verificar el usuario porque se ve muy diferente", "es completamente otra persona" o "parece hecha por IA" se repitieron con rapidez, junto a otros de tono más irónico o preocupado. Una usuaria resumía el sentir de parte del público al escribir que vivía “con el miedo de ir por la calle, encontrarse con Anitta y no reconocerla”.

Según se desprende de las imágenes, la cantante se habría sometido a una nueva cirugía en la nariz y a otros retoques faciales. No sería, en cualquier caso, un episodio aislado dentro de su trayectoria. Anitta ha hablado en distintas ocasiones sobre las intervenciones estéticas que se ha realizado y, lejos de esquivarlas, ha llegado incluso a bromear públicamente sobre ellas.

Ya en julio de este mismo año, la artista sorprendió con un cambio notable en su apariencia, que marcó distancia respecto a cómo lucía a comienzos de año. En 2024, además, explicó que se sentía satisfecha con las cirugías realizadas a lo largo del tiempo, defendiendo su derecho a verse "diferente".