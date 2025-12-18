Manuel Carrasco dará un multitudinario concierto en Madrid el 27 de junio de 2026

Manuel Carrasco, uno de los artistas más destacados y queridos del panorama musical español, actuará el próximo 27 de junio en Madrid, en Iberdrola Music, dentro de una carrera marcada por récords históricos, una conexión única con el público y una identidad artística inconfundible.

El cantante onubense, originario de Isla Cristina, ha construido una trayectoria repleta de Discos de Oro y Platino, números uno en listas de ventas y premios de la industria, siempre fiel a unas letras que reflejan sus raíces, emociones y una visión personal de la vida. Su impacto se multiplica sobre el escenario, donde sus directos —reconocidos con galardones como los Premios Ondas— destacan por la complicidad con el público y una puesta en escena que ha marcado un antes y un después.

En 2023 se convirtió en el primer artista nacional en anunciar y agotar el Nuevo Estadio Santiago Bernabéu, concierto celebrado el 29 de junio de 2024 y aclamado por la crítica como la consagración definitiva de uno de los grandes nombres de la música española actual.

Esta nueva etapa llega de la mano de "Pueblo Salvaje", título de su último disco y primer single, un proyecto que une el origen y la comunidad con la libertad y la autenticidad. Para el artista, "Pueblo Salvaje" es un lugar emocional compartido, un latido colectivo que conecta con lo esencial.

La última década de Manuel Carrasco está marcada por hitos como el histórico concierto en el Estadio La Cartuja de Sevilla en 2016, el récord absoluto de asistencia en España (74.345 entradas vendidas en un solo concierto en 2022) y actuaciones memorables en recintos como el Wanda Metropolitano, el Benito Villamarín o el Carranza de Cádiz.

Ahora, Manuel Carrasco suma un nuevo capítulo con "SALVAJE DESDE LA RAÍZ", un proyecto inédito que se celebrará en 2026 con cuatro conciertos en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Por primera vez, un artista español convertirá un estadio en residencia durante cuatro noches, cada una dedicada a uno de los discos publicados en la última década:

• VIENTO SALVAJE – 13 de junio de 2026

• LA CRUZ SALVAJE – 14 de junio de 2026

• CORAZÓN SALVAJE – 19 de junio de 2026

• PUEBLO SALVAJE I y II – 20 de junio de 2026

Serán cuatro espectáculos independientes, conectados entre sí, con repertorios, visuales y elementos escénicos específicos de cada etapa, sin olvidar los grandes himnos de su carrera. Un homenaje a la nostalgia y, al mismo tiempo, un paso adelante.

Las entradas para los conciertos de Sevilla se pusieron a la venta el 18 de diciembre de 2025, de forma independiente para cada fecha, con un abono especial a precio reducido para quienes quieran vivir la experiencia completa.