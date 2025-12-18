HOTEL MORGAN
Entrevista a Morgan: "Creo que pasaron cosas en Noruega que al final se quedaron grabadas en el disco"
Entrevisto a Morgan en Malasaña para hablar de su último disco Hotel Morgan. Charle con la cantante Nina y el guitarrista Paco sobre el proceso de composición, la grabación en Noruega, su gira de presentación, Joaquín Sabina y Robe Iniesta entre otros temas.
Morgan es uno de esos artistas que le gustan a tu artista favorito, uno de esos grupos del que todos hablan dentro del mundo de la música pero que a lo mejor no tienen el éxito de masas de otros artistas más mainstream. Una banda que ha logrado hacerse un hueco en la música con cuatro discos de estudio, unos fans muy fieles y unas giras envidiables que combinan salas, teatros y festivales.
A finales de 2024 sacaron su disco Hotel Morgan, que grabaron en Noruega, han estado todo el año girando y ahora en enero de 2026 darán dos conciertos especiales en La Riviera y el Circo Price.
Recientemente me senté con Nina y Paco, cantante y guitarrista de la banda, en las oficinas del manager de Alcalá Norte en Malasaña para una agradable charla sobre Hotel Morgan. Hablamos de Noruega, del proceso de composición y grabación del disco, de la gira de presentación, de Joaquín Sabina y de Robe Iniesta entre otros temas.
¿Qué significa Hotel Morgan y cómo surgió el concepto y título del disco?
Nina:Es un poco yo creo que un hotel nos permitía acoger un poco todo lo que estábamos necesitando para estas canciones. Eso es, necesitábamos un lugar en el que meterlas, necesitábamos también como un espacio físico en el que, no sé, meternos a nosotros también en ese momento musical que hemos pasado haciendo este disco. Entonces creo que es una muy buena, es un muy buen concepto y un muy buen recurso que hemos usado para meter estas canciones. Quizá de los cuatro discos que hemos hecho, en este yo sí que pienso que a lo mejor las canciones eran un poco más distintas entre sí. Entonces el nombre no era algo como The River and The Stone, que acoge muy bien las otras canciones, o Air, que yo creo que recogía muy bien ese aire que nosotros estábamos respirando, y North, que era una cosa… Creo que los conceptos estaban muy bien en esos discos y estaban muy claros desde el principio. Sin embargo este estaba un poco más deslavazado y yo creo que el hotel es un buen lugar en el que meter estas canciones.
¿Tiene algo que ver con Morrison Hotel o Hotel California?
Paco: Pues fíjate, creo que cuando se habla de poner hotel en el nombre del disco te acuerdas de discos como Morrison Hotel o Hotel California. Es un poco también homenaje a cosas que nos han gustado y que nos han acompañado a nosotros en la vida.
Nina:Pero fue al sacarlo, efectivamente, que nos dijeron todas las referencias y dijimos: buah, pues sí.
Paco: Sí, hay más de las que pensábamos. Así que sí es verdad que lo del hotel, no sé si con la intención con la que… bueno, Hotel California sí porque lo dice la letra, pero sí que tiene esa mística, es un símbolo curioso, pero tiene fuerza. El hecho de que es un sitio temporal, pero estás fuera de casa, estás en otro sitio, con lo que eso implica. También no estás descubriendo algo probablemente, pero bueno, tampoco nos ponemos muy espirituales con el tema, pero nos gusta la psicología.
¿Cómo fue grabar el disco en un estudio de Noruega?
Nina: Sí, en el anterior disco tuvimos la oportunidad de grabar en un estudio de residencia y nos gustó mucho la experiencia porque tienes la suerte de poder estar metido como en una burbuja en la que solamente está el disco, comer y tal, y puedes pasear alrededor, pero estás muy metido en este universo del disco. Yo creo que es bueno porque nada te desvía un poco de la atención de lo que estás haciendo. Entonces, como nos gustó mucho esa experiencia, estuvimos haciendo listas de lugares a los que nos gustaría ir. Uno de ellos fue este estudio. A la hora ya de tener las canciones listas nos pusimos a tomar decisiones sobre el estudio, y apareció esto. Solo con ver las fotos ya te entran ganas. Dijimos: seguramente no va a poder ser por esto o por lo otro. Hicimos una lista de estudios, mandamos emails y uno de los primeros que contestó entraba bien de presupuesto, bien de tiempo, bien de todo. Entonces las cosas empezaron a salir, empezamos a montar el plan y así salió. No es que tenga más o menos cosas que cualquier otro estudio de Europa o de España, pero nos gustaba la experiencia de ir allí, grabar allí, volver de allí y haber hecho algo que si no fuese por grabar un disco a lo mejor no haríamos. Es una cosa que hacemos juntos y yo creo que le viene muy bien al disco. Creo que se escucha, creo que pasaron cosas allí que al final se quedaron grabadas y que a lo mejor no habrían quedado si hubiéramos grabado en otro sitio.
¿Surgió alguna canción mientras estabais en Noruega?
Paco: Eso quizá es gente que puede permitirse tener más días de estudio de lo que nos podemos permitir nosotros. Al final eran nueve días, que es muy poco tiempo para grabar diez canciones, entonces teníamos que ir con todo bastante claro. Es cierto que el sitio te ayuda, aunque sepas lo que tienes que tocar, lo tocas de cierta manera. Te contagias del estado de ánimo del sitio, del entorno. Lo ideal sería poder estar más días, pero como no era el caso tuvimos que llevarlo todo bastante preparado. Desde luego merece la pena ir a un sitio así, porque al final esos nueve días tienes que estar a tope y para estar a tope mejor estar así.
Hotel Morgan es claramente el disco más variado estilísticamente de vuestra carrera.
Paco: Sí, el productor Martín García hizo un trabajo para que eso fuese así. Las canciones ya en sí mismas eran distintas, muchas las trajo Nina, pero luego la producción de Martín hizo que la parte sónica fuese muy rica y muy distinta. Se usaron muchos cacharros, cada uno con una intención en cada tema. Fue una producción mucho más minuciosa que en otros discos, que quizá han sido un poquito más de tocar de banda.
Nina: Sí, más orgánicas. Esto era una cosa buscada. La razón por la cual contamos con Martín es porque sabemos que dentro de su cabeza existe como una biblioteca infinita de referencias de sonidos, de instrumentos, de cosas que nosotros teníamos ganas de explorar. Le decíamos: este tema es el que te traemos, ¿cómo lo oyes tú?, ¿qué crees que le puede venir bien? Ha aportado mucho precisamente porque estábamos buscando otros colores, otras cosas, y con este disco nos hemos explayado un poquito más gracias a Martín.
¿Qué canciones del disco sentís que ya se están convirtiendo en himnos de la banda en directo?
Nina: Radio sí que noto que pasan cosas cuando la estamos haciendo.
Paco: Para mí Jimador es una que yo creo que ya se va a quedar para siempre en el repertorio.
Nina: Cruel igual tiene esas cosas.
Paco: Hay algunas que ahora no estamos tocando y no descarto que vuelvan. Pero en general la gente ha reaccionado muy bien a lo nuevo. Luego al final usamos las canciones que le vengan bien al repertorio.
Mi favorita ha sido 1838 por las guitarras melódicas que recuerdan a muchas cosas de los 80 como The Smiths o Crowded House.
Paco: Me pasó lo mismo que a ti. Las reconoces cuando suenan. La canción ya iba por ahí y cuando empiezas a hacer ese tipo de arreglo te recuerda a esos ejemplos que has dado, que a mí me gustan mucho. Entonces dices: vamos a dejarlo aquí, porque luego hay gente como tú que lo reconoce y dice que le encanta.
Joaquín Sabina se ha retirado de los escenarios. ¿Os ha marcado su música? ¿Cómo reaccionasteis a la noticia?
Nina:Pues justo el otro día estaba en casa de mi madre mirando un álbum de fotos, eh, y hay una foto de mis padres con Sabina, que estarían en algún sarao, que coincidirían. Entonces a mí no me ha tocado tanto, pero en mi casa sí que ha sido muy importante. Entonces bueno, el hecho de que se despida, pues oye, la verdad que qué carrera más maravillosa, qué legado más maravilloso. Y pues supongo que estará satisfecho, ¿no?, en su camino. Y sobre todo pues eso, que es una persona de admirar, un músico de admirar, un escritor de admirar, no sé, no sé cómo decirlo. Pero creo que es algo como muy importante y despedirse de esa manera tan bonita, como se ha despedido, creo que deberá estar contento, no sé.
Paco: Sí, en mi casa sí le gustaba mucho. A mi madre me recogía del colegio de pequeño y me ponía Sabina, y siempre se escuchaba en casa. Y a mi hermana le gustaba también. Y sí, yo recuerdo qué canciones me gustaban. Bueno… y sin embargo es muy bonita. Sí, yo creo que tenemos suerte de haber contado con un artista como él en nuestra cultura musical. O sea, es un aporte increíble el que han tenido a él y algunos como él. Y yo creo que ya se… o sea, que se tiene que retirar con honores y satisfecho por el trabajo que ha hecho y que casi siempre va a tener el cariño de los que nos gusta su música.
También está el mundo de la música en shock por las muertes de Jorge de Ilegales pero, sobre todo, de Robe Iniesta.
Nina: Sí, yo vamos, que soy de los 90 y pero en la adolescencia mi amiga Paula me abrió esa puerta, me enseñó Extremoduro y a partir de entonces pues sí, fue la verdad que un flechazo. Supongo que como con todo el mundo que ha escuchado las letras, que ha berreado las canciones y que ha sentido cosas.
Yo afortunadamente los he visto en directo, entonces creo que sí que a mí el que más me ha llegado, una de las influencias más grandes que yo he podido tener de la música de aquí. Porque es verdad que yo siempre he escuchado mucha música extranjera, pero de las primeras cosas que me hicieron pues eso, llorar o sentir cosas, fue con Extremo.
Entonces pues bueno, es una muy mala noticia, pero también es eso, o sea esto ya forma parte de nosotros. Supongo que siempre estará vivo, ¿no?, siempre y cuando lo tengamos dentro. Entonces bueno, pues de una putada grande.
¿Cómo está siendo la presentación del disco en directo?
Nina: Pues la verdad es que toda esta primera tanda que hemos, eh, presentado en teatros y auditorios ha ido súper. Hemos tenido la suerte, además, de contar con Carol y Obe haciendo coros, entonces ha sido pues muy divertido, la verdad. Toda esta parte viene siendo divertido de siempre tocar en directo, pero bueno, cuanta más gente en el escenario siempre más divertido.
Entonces, eh, ha estado muy guay. Han sido conciertos supersuperbonitos. Pero bueno, ya empezamos las salas, que yo la verdad, personalmente, lo venía echando también un poquito de menos, porque en las salas también pasan cosas muy guays. Es verdad que el teatro, la ceremonia y todo esto, es para mí como siempre una cosa muy intensa y muy bonita de vivir.
Pero sí me apetece un poco más ya el tema sala, un poquito más ya el sudor, la cercanía y un poco saber de más de cerca qué puede estar pasando. Porque luego muchas veces en teatro es eso, de repente estás como más tranqui, estás como más sentado, estás como metido en una peli, y en la sala ves más qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que es más, eres más conscientes del feedback.
Entonces tengo muchas ganas de que empiece todo esto y durante todo este año lo que vamos a hacer es un poco disfrutar de la gira que está pasando el disco, pero también despedirlo. O sea, estamos viendo a ver cómo vamos a ponerle el broche final a este disco y a ver qué viene en el futuro.
¿Os gusta más tocar en salas, teatros, arenas o festivales?
Paco: Digo, en todas partes, cómodos en todas partes, porque tocar, si nos estamos escuchando bien, yo estoy cómodo. Y luego, de hecho, es divertido cambiar de escenario, es divertido estar en un festival cuando llevas haciendo tres meses de salas, pues también es refrescante eso. Y pero no lo sé, hombre, lo que más hacemos son teatros y salas, eso es para nosotros lo más normal. Lo raro es haber hecho el WiZink este que hicimos, el formato ring que hicimos, que eso fue increíble, la verdad, también, eh. Y algunos festivales, eso, que hay un montón de gente, que han sido increíbles también. Pero vamos, lo que a nosotros más nos cuadra es el tema de teatros y salas, que es lo de siempre. Cuando estás haciendo salas mucho tiempo echas de menos el teatro y cuando estás haciendo mucho tiempo de teatro te echas de menos las salas.
Nina: Y siendo una banda autogestionada, valoramos mucho poder estar en todos esos formatos.
¿Qué artistas actuales que os gustan sentís que deberían tener más reconocimiento?
Nina: Lo de Carlos Ares yo es que estoy totalmente, aunque pero claramente está teniendo un reconocimiento, pero por eso te digo que yo no sé, como no sé, el reconocimiento que están teniendo las bandas. O no te lo digo, las bandas que a mí me gustan. Eh, luego pues Germán Salto, que acaba de sacar disco, Los Galgos, em… bueno Rufus también, por supuesto, somos fans, claro, pero qué más te iba a decir yo.
Paco: Bueno, Germán también. Lo que pasa es que yo sí que pienso que su… o sea que los discos, sí que me gustaría que los escuchase más gente, ¿no? O sea, que fuesen más… que te los recomiende un amigo o algo. Sí, esas cosas al final de las que, de lo que vivimos, ¿no?, que te lo recomiende un colega. Y porque una vez que empieza esa bola de nieve, yo creo que ya se puede relajar.
