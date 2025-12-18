Selena Gomez explica por qué le ha cambiado la voz y responde a una de las dudas más repetidas de sus fans

Selena Gomez decidió aclarar públicamente una de las preguntas que más se repiten entre quienes siguen su trayectoria desde sus inicios. Lo hizo durante una transmisión en directo en Instagram, celebrada el pasado 16 de diciembre, en la que respondió en tiempo real a las cuestiones que le planteaban sus seguidores. Entre ellas, una destacaba por encima del resto: el motivo por el que su voz ha cambiado con el paso de los años.

La artista, de 33 años, abordó el tema sin rodeos y con un tono relajado. Reconoció que se trata de una cuestión que le han planteado en numerosas ocasiones y restó dramatismo a las interpretaciones que suelen circular. "Sí, me han hecho esta pregunta varias veces, lo de la voz. No hay excusa, realmente no me importa. Creo que mi punto es que a veces pasan cosas", explicó durante el directo.

En su respuesta, Gomez aportó un detalle concreto sobre su estado físico que ayuda a entender estas variaciones. Según contó, en determinados momentos sufre una inflamación interna en la garganta, lo que afecta directamente a cómo suena su voz al hablar. "Me pasa algo raro. A veces mi garganta se inflama por dentro. Eso es todo", señaló, agradeciendo además la franqueza de quienes le plantearon la pregunta.

Aunque la cantante no vinculó de forma explícita este síntoma a una causa médica concreta, su explicación se enmarca en un contexto conocido por el público. Selena Gomez ha hablado abiertamente en el pasado sobre sus problemas de salud, en especial sobre su diagnóstico de lupus en 2015 y los tratamientos posteriores, entre ellos la quimioterapia. Se trata de una enfermedad autoinmune que puede provocar inflamación en distintas partes del cuerpo y que, en algunos casos, también puede afectar a la garganta y a las cuerdas vocales.

El interés por este asunto se reactivó a principios de año, cuando un vídeo en TikTok que comparaba fragmentos de entrevistas de la artista a lo largo de su carrera superó el millón de visualizaciones. Frente a ese tipo de contenidos, Gomez ha optado ahora por una respuesta directa y sin dramatismos, cerrando el debate con una explicación sencilla y personal.