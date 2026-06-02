Preservativos, cárteles y un teléfono en el escenario: Las anécdotas más surrealistas de los músicos españoles en los Premios de la Academia de la Música

El Palacio Municipal de IFEMA en Madrid se vistió de gala para celebrar la gran fiesta de la música de nuestro país. La III edición de los Premios de la Academia de la Música —que consagró a Rosalía con ocho galardones y coronó a Leiva, Amaral o Lia Kali— nos regaló una noche para el recuerdo.

Sin embargo, el verdadero salseo y las confesiones más inesperadas tuvieron lugar unos metros antes, en una alfombra roja donde los micrófonos de Flooxer Now consiguieron sacar a la luz los secretos mejor guardados de las giras de tus artistas favoritos.

Pude preguntarles por los momentos de pánico o situaciones absurdas. Los chicos de Gilipojazz se llevaron la palma a la anécdotas más loca del festival al confesarnos su momento más bizarro: "Paramos el concierto mientras estábamos tocando porque una señora tenía muchas ganas de encontrar un preservativo". Interrumpir un show instrumental para ejercer de celestinos improvisados es, desde luego, otro nivel de interacción con el público.

Algo parecido, aunque por motivos diferentes, le ocurrió a Amaral. Eva nos chivó un momentazo protagonizado por su mitad musical: "Yo me acuerdo una vez que estábamos tocando en un sitio muy pequeño y Juan, este señor que se ha ido, cogió el teléfono. ¡Estábamos tocando en el escenario y cogió el teléfono y respondió!: 'No, que es que estamos tocando'. A mitad de canción. O sea, fue una cosa loquísima, la verdad, pero la gente se rió mucho".

Para momentos de tensión cómica, los chicos de Ultraligera nos contaron la desaparición misteriosa de su vocalista: "Santi desapareció en un concierto. Bajó a tocar con el público, habían pasado 6 o 7 minutos y seguía sin aparecer... ¡y lo trajo uno de seguridad por la puerta de emergencia!".

Por su parte, Walls rememoró sus inicios "precarios" antes de tener un equipo técnico que le respaldara: "Cuando íbamos sin backliner se nos rompió la cuerda de la guitarra y mi manager intentó juntarla así, como si fuesen unas cordoneras de zapatillas". El optimismo que no falte.

No todo son risas en la carretera. El grupo Sidecars nos confesó un sobresalto de los que te quitan años de vida en plena autopista: "Pegó un reventón la rueda de un camión mientras lo adelantábamos y nos llevamos un susto guapo".

Mucho peor fue la experiencia de El Chojin cruzando el charco, una auténtica película de acción que afortunadamente quedó en un susto, aunque heló la sangre de todo su equipo: "En un concierto en México, un cártel llegó al concierto, se llevaron a la persona que teníamos de seguridad y desapareció".

El clima y los problemas técnicos también pueden convertirse en enemigos mortales. Desde Siloé recordaron cómo vivieron su accidentado y peligroso paso por el Festival de Les Arts en Valencia: "Se empezó a inundar todo, empezaban a volar las pantallas y nosotros nos empezamos a acojonar bastante".

Por su parte Rubén Pozo, quien tiene claro cuál es el enemigo número uno de un músico puede ser la electricidad: "Que no haya toma de tierra y todo dé calambre".

Por suerte, los escenarios también dejan recuerdos que se guardan para siempre en el corazón. Valeria Castro se puso tierna al recordar un momento mágico sobre las tablas: "Invité a Amaral a cantar y Eva Amaral entró llorando mientras yo la presentaba. Creo que ha sido de las cosas más sorprendentes que me han pasado en un escenario".

Para Gabriel de Shinova, su momento cumbre fue un auténtico viaje en montaña rusa: "El cierre de gira en el Movistar Arena. Hubo desde pánico al principio hasta felicidad absoluta después. Fuimos pasando por todas las emociones, fue increíble".La veteranía es un grado, pero la frescura de los que empiezan también nos regaló joyitas.

Tanxugueiras recordaron una de sus aventuras internacionales más potentes: "Fuimos a tocar a la India liderando un grupo de músicos rajastanís; yo creo que fue la anécdotas que más nos llevamos en el corazón".

Y para rematar, las grandes revelaciones de la noche, Sanguijuelas del Guadiana (que se coronaron como Mejor Nuevo Artista), flipaban al recordar su meteórico ascenso: "Tocar en la Plaza del Trigo (en el Sonorama Ribera) es una cosa que, por ejemplo, no la vimos venir".