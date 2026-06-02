L0rna viraliza un mensaje contra los cánones de belleza con un vídeo de TikTok que se ha ganado el aplauso de los fans

Seguramente sin quererlo, la rapera L0rna se ha convertido en uno de los temas de conversación de las últimas horas en redes sociales gracias a un TikTok. En el vídeo, difundido en su perfil oficial, la artista aparece en un ambiente cotidiano, sin artificios de producción, mientras se graba comiendo y mostrando su abdomen. Sobre las imágenes se superpone una frase extraída de su canción Marimandona: "Yo vivo muy bien, mírame las moyas", un verso que se ha convertido en el centro del debate por su tono reivindicativo y su rechazo explícito a los modelos corporales normativos.

La publicación ha alcanzado una amplia circulación en TikTok en pocas horas, impulsada tanto por su contenido como por la discusión generada en torno a la imagen corporal. Parte de la viralidad se ha producido a través de usuarios que han destacado el contraste entre esta representación y otras tendencias dominantes en redes, donde proliferan contenidos centrados en dietas restrictivas, rutinas de control físico y estéticas extremadamente estilizadas.

El tema ha derivado en un intercambio de opiniones sobre el papel de los artistas en la representación de cuerpos diversos dentro del entorno digital. En el caso de L0rna, su propuesta artística ya ha incorporado en otras ocasiones mensajes ligados a la identidad corporal y la crítica a los estándares de belleza, algo que vuelve a aparecer en este lanzamiento visual asociado a su música.

La difusión del vídeo también ha reactivado el interés por Marimandona, tema en el que la rapera articula parte de su discurso artístico. La canción, utilizada como banda sonora del clip, refuerza el tono del mensaje al situar la autoafirmación corporal como eje central del contenido.

El fenómeno se suma a una tendencia creciente en redes sociales donde artistas emergentes utilizan formatos breves para difundir no solo su música, sino también posicionamientos personales que encuentran eco inmediato en la conversación digital.