Xokas explica por qué Auron es el número uno indiscutible de Twitch: "Nadie puede competir con él"

Durante una de sus últimas retransmisiones en directo, Xokas abordó la jerarquía entre los principales creadores de contenido en Twitch, una cuestión recurrente en el ámbito del streaming. En ese contexto, situó a AuronPlay como la figura más destacada dentro de la plataforma.

"Auron es una puta leyenda. Nadie puede competir con él, solamente Ibai o puede que Rubius. Pero ni IlloJuan ni yo ni nadie", afirmó. En su intervención, el streamer gallego comparó distintos indicadores de audiencia, reconociendo que, aunque ha alcanzado cifras elevadas en momentos concretos, considera que el peso de la trayectoria de AuronPlay resulta determinante.

Xokas hizo referencia a la regularidad como uno de los factores clave: "Yo tengo más viewers de récord que él, pero ¿a ti te parecería lógica esa argumentación? Estamos hablando de un tío que metió 100 streams con 100.000 viewers". Con estas palabras, subrayó la consistencia en las audiencias del creador catalán a lo largo del tiempo.

Además, destacó su propia relación con el contenido de AuronPlay: "Auron es el único tío del que yo veía vídeos de verdad". La afirmación sitúa al streamer no solo como competidor dentro del mismo ecosistema, sino también como espectador previo a su propia consolidación en la plataforma.

Las declaraciones contrastan con intervenciones anteriores del propio Xokas, en las que se había referido a sí mismo como una de las principales figuras de Twitch. En esta ocasión, su discurso adopta un tono diferente, reconociendo la posición de otros creadores como Ibai Llanos o Rubius dentro de la conversación sobre el liderazgo en la plataforma.

El debate sobre quién ocupa el primer lugar en Twitch carece de un criterio único y combina factores como audiencia media, impacto cultural y trayectoria, elementos que distintos creadores valoran de manera diversa en sus intervenciones públicas.