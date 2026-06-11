El streamer Jcorko pierde su teléfono móvil en una montaña rusa del Parque Warner de Madrid y desata el debate: ¿Cómo se debe actuar en estos casos?

En los últimos días se ha hecho muy viral un clip en el que Jcorko explica que perdió su teléfono mientras disfrutaba de una montaña rusa en el Parque Warner de Madrid. Según contó, el móvil cayó en una de las zonas restringidas de la atracción, un espacio que forma parte del perímetro de seguridad del recorrido. Este tipo de áreas suelen permanecer cerradas al público y cuentan con protocolos específicos para evitar riesgos tanto para visitantes como para trabajadores.

Tras percatarse de la pérdida, el streamer acudió a uno de los puntos de atención al cliente del parque para solicitar ayuda. Allí fue atendido por una empleada a la que preguntó por la posibilidad de recuperar el teléfono de forma inmediata. Según se aprecia en los vídeos difundidos posteriormente, la trabajadora explicó que no era posible acceder en ese momento a la zona donde había caído el dispositivo debido a las normas de seguridad vigentes.

La empleada señaló que el área en cuestión resultaba peligrosa y que los trabajadores no podían entrar libremente mientras la atracción estuviera operativa. Una respuesta que, aunque no satisfizo las expectativas del creador de contenido, se ajustaba a los procedimientos habituales en este tipo de instalaciones.

La situación no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre lo ocurrido. Sin embargo, la corriente mayoritaria de comentarios se ha inclinado hacia una misma conclusión: muchos consideran que el origen del problema fue acceder a la atracción sujetando el móvil, una práctica que suele estar expresamente prohibida en montañas rusas y otras atracciones de alta velocidad.

Más allá del caso concreto, el episodio ha servido para recordar una realidad frecuente en los parques temáticos. Los objetos que salen despedidos durante una atracción no solo pueden perderse o dañarse, sino que también representan un riesgo para otras personas. En este contexto, la conversación pública ha terminado girando menos alrededor de la recuperación del teléfono y más sobre la importancia de respetar las normas de seguridad antes de subirse a una atracción.