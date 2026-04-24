El anillo de Zoë Kravitz reaviva los rumores de compromiso con Harry Styles

Un paseo por las calles de Londres ha bastado para que Zoë Kravitz y Harry Styles vuelvan a acaparar la atención mediática. Ambos han sido fotografiados juntos en un ambiente informal, vestidos con discreción y sin aparentes gestos que llamasen especialmente la atención, salvo por un detalle concreto que ha generado interpretaciones: un anillo en el dedo anular izquierdo de la actriz.

Las imágenes muestran a Kravitz con un estilismo sobrio, compuesto por una gabardina clara, camisa blanca y pantalones oscuros, acompañados de mocasines y un bolso de gran tamaño. Es en ese contexto donde el anillo ha captado el interés. Algunos medios apuntan a que podría tratarse de una pieza de la firma Jessica McCormack, valorada en torno a 58.000 euros, y que la actriz ya habría lucido anteriormente.

A partir de estas fotografías, han surgido versiones que apuntan a un posible compromiso entre ambos. Algunas informaciones citan a fuentes cercanas que hablan de una relación consolidada tras varios meses de noviazgo. Sin embargo, ni Kravitz ni Styles han confirmado públicamente ese supuesto paso, ni tampoco su entorno ha ofrecido declaraciones al respecto.

El contexto personal del cantante añade un matiz adicional a las interpretaciones. En recientes intervenciones, Styles ha señalado que se encuentra en un momento vital distinto, más abierto a relaciones estables y a la idea de formar una familia, después de años centrado en su carrera musical. Este cambio de perspectiva ha llevado a algunos seguidores a otorgar mayor significado a las imágenes.

Con los datos disponibles, lo único verificable es la aparición conjunta de ambos en Londres y la presencia del anillo en la mano izquierda de la actriz. Todo lo demás se mueve en el terreno de la especulación, alimentada por la atención constante que genera cualquier gesto público de la pareja.