YouTube amplía sus herramientas contra los deepfakes para proteger la imagen de figuras públicas

El desarrollo de tecnologías capaces de recrear rostros y voces con gran precisión ha situado a los llamados deepfakes en el centro del debate. Estas piezas, generadas mediante inteligencia artificial, permiten simular la presencia de una persona en situaciones que nunca han ocurrido, lo que plantea riesgos tanto legales como reputacionales.

En este escenario, YouTube ha decidido ampliar el acceso a una herramienta propia diseñada para detectar y gestionar este tipo de contenidos dentro de su plataforma. El sistema, en el que la compañía lleva trabajando varios años, permite a figuras públicas registrar su imagen para que sea identificada automáticamente en vídeos potencialmente problemáticos.

El funcionamiento se basa en un modelo similar al utilizado en sistemas de protección de derechos de autor. Una vez que una persona se inscribe en el programa, el sistema rastrea el contenido subido a la plataforma en busca de coincidencias con su apariencia. A partir de ahí, los afectados pueden revisar los vídeos señalados y solicitar su retirada si consideran que vulneran sus derechos o afectan a su actividad profesional.

La herramienta se había probado inicialmente con un grupo reducido de creadores y figuras públicas, antes de extenderse a perfiles de mayor exposición, como políticos o celebridades del ámbito del entretenimiento. Con su apertura general, la compañía busca anticiparse a un problema que ha crecido de forma acelerada en los últimos meses.

El auge de modelos avanzados de generación de vídeo ha multiplicado los ejemplos de deepfakes en circulación, desde montajes humorísticos hasta recreaciones más realistas que pueden inducir a error. En paralelo, la industria audiovisual ha comenzado a explorar usos creativos de esta tecnología, lo que añade complejidad al equilibrio entre innovación y control.

YouTube plantea esta herramienta como un mecanismo de supervisión que otorga mayor capacidad de respuesta a quienes ven comprometida su imagen en el entorno digital. Su implantación se produce en un momento en el que la frontera entre contenido real y sintético resulta cada vez más difícil de distinguir.