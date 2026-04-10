TikTok pierde audiencia en 2026: los directos no funcionan como antes

Hablar de TikTok es hablar, hoy en día, de la red suprema. Es probablemente la plataforma social más popular, aquella que ha conectado con toda una generación de jóvenes y que ha definido gran parte del camino para el resto. Sin embargo, eso no significa que todo lo que hagan desde TikTok sea un acierto, como indican los números de streaming en el primer cuatrimestre de este año 2026. Ahí están bajando los números de espectadores, que claramente prefieren irse a otros sitios para ver vídeos en directo, como Twitch, Kick o hasta YouTube. El descenso en TikTok alcanza el 12%.

Comparativamente, Twitch sube un 5%. Pese a las críticas de la red morada, sigue siendo el sitio de referencia para los streams. En los últimos años han modificado sus condiciones de pago, pero también han abierto las puertas al multistreaming. Eso ha permitido que las grandes figuras se mantengan fieles a Twitch, porque a la par pueden emitir en otros lados. Lo que podría ser un detalle que beneficia a sus competidores se acaba convirtiendo en algo que garantiza la presencia en Twitch en vez de abandonarla por completo para probar suerte en otros lados. Kick, por su parte, sube un 2%, siendo el rival más directo pero no siendo aún capaz de plantar cara en condiciones.

El descenso de YouTube es mucho menor, no llega al 1%, y también tiene sentido. Los streams no son su negocio principal, sino una cosa secundaria que todavía tiene mucho que mejorar. Aun así, retos como el de MrBeast seguro que han ayudado a maquillar esos números y a que la empresa de Google tenga que tener más en cuenta esta disciplina. Y eso nos deja con TikTok, que es la que más baja de todas las redes. ¿Vídeos verticales, principalmente en móvil, mezclados con los editados habituales? El ecosistema no parece estar bien adaptado para distinguir ambas ramas y que prosperen a la par. La identidad de TikTok tampoco está hoy en día conectada con los vídeos en directo, así que tampoco extrañan estos resultados.