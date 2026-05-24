Por qué la IA está haciendo que los jugadores de ajedrez jueguen peor a propósito

La inteligencia artificial no es algo nuevo en el mundo del ajedrez. Lleva siendo relevante casi 30 años, contando a la baja, cuando el ordenador Deep Blue de IBM derrotó a Garry Kasparov en una partida de 1997. Desde entonces, los motores de inteligencia artificial han formado parte del día a día de los grandes maestros, dado que les permitía entrenar las mejores jugadas con las tácticas más óptimas. Es casi literalmente pasarse el juego, dado que todo se lleva al máximo nivel y los movimientos se realizan de forma casi automática. Sin embargo, esto ha tenido efectos inesperados en las competiciones.

Por ejemplo: han aumentado los empates. Cuando dos grandes jugadores saben perfectamente que el contrario va a jugar acorde a lo considerado como perfecto, saben cómo responder y eso lleva a que ninguno pueda superar al otro. Otra consecuencia: algunos competidores solo saben jugar de esta forma automática, lo que les deja vendidos cuando viene alguien y utiliza jugadas no óptimas. Un movimiento que se sale de lo esperado puede ser el primer paso hacia la victoria, dado que el contrario simplemente no sabe cómo responder. Es por eso que la IA está provocando que algunos jugadores jueguen "peor", porque es la manera de sorprender.

El secreto para dominar un deporte está en entenderlo de verdad. Permitir que una máquina juegue por ti y limitarte a seguir lo que hace no te convierte en un jugador: te convierte en una máquina que sigue instrucciones. El verdadero entendimiento genera pasión y momentos inesperados, soluciones fuera del marco habitual. Esa es la verdadera marca de los campeones y lo que va a permitir que, en un mundo dominado por la IA, acaben surgiendo nuevos nombres que dominen las próximas décadas. El resto se limitarán a seguir lo que les diga ChatGPT, ya sea en el ajedrez o en la vida.