¿La clavas o te la clavan? Quién está detrás de esta extraña lona que ha aparecido en Madrid

Madrid es una ciudad de sorpresas, de tapas, de atascos... y ahora también de lonas crípticas. Porque sí, una enorme pancarta negra ha aparecido de la noche a la mañana en pleno centro de la capital con una frase que está haciendo a mucha gente preguntarse cosas: "¿La clavas o te la clavan?".

Sin logos, sin pistas, sin una mísera arroba o código QR que nos dé una pista. Nada. Solo esa frase con tono de doble sentido que está empezando a abrir un melón gigantesco en redes sociales. Twitter, Instagram y TikTok ya están poniéndose en plena fase CSI intentando descubrir quién está detrás de esta jugada del misterio publicitario.

Y claro, como buen fenómeno viral, las teorías no se han hecho esperar. Algunos dicen que esto lleva el sello gamberro de Desatranques Jaén, otros que huele a campaña de juguetes sexuales, e incluso hay quien apuesta por que es algo que tiene que ver con el de fútbol. Porque si algo nos ha enseñado el marketing moderno es que todo puede estar relacionado con el fútbol.

Y para echar más leña al fuego, hasta la lona se han acercado Alfon de la Rocha y Dani Gordo, del canal Vaya Vaina, para hacer lo que mejor saben: preguntar a la gente por la calle y ver qué sale. ¿El dilema? "¿Eres más de clavarla o de que te la claven?". Las respuestas, como era de esperar, fueron una mezcla gloriosa de humor, reflexión y verdades como puños.

Una chica, sin pensárselo mucho, soltó un sincero "A mí me la clavan", mientras otra matizaba con picardía que "depende de sobre qué". Un señor se mojó y aseguró que él es más de clavar, pero que en casa siempre se la clavan, dejando claro quién manda en su casa. Otro chico, más reservado, dijo que ninguna de las dos, mientras una señora se vino arriba diciendo que ella prefiere clavar, aunque luego admitió con resignación que muchas veces compra pensando que es barato y al final... le clavan. Un joven bastante seguro de sí mismo afirmaba que él solo clava y no deja que se la claven, mientras que dos amigas confesaban que siempre les acaban clavando algo, aunque también reconocían haberla clavado alguna vez. Otras dos chicas, algo más nostálgicas, comentaban que sus ex se la habían clavado más veces de las que ellas habían tenido ocasión de devolverla.

La popular cuenta de cultura pop y actualidad juvenil Código Nuevo ya ha lanzado un vídeo investigando el enigma y en los comentarios la gente ya tiene sus propias teorías. Los candidatos son desde Florentino Pérez (sí, en serio) hasta una tienda de bricolaje, pasando por la irreverente agencia de publicidad putosmodernos o incluso una campaña sobre la declaración de la renta (porque si hay clavadas que duelen son las de Hacienda).

Lo que está claro es que alguien la ha clavado. O nos la ha clavado a todos. Por ahora, el misterio sigue abierto, y Madrid entero —y medio internet— está con el ojo puesto en la lona. ¿Tú qué crees? ¿Obra maestra del marketing? ¿Troleo gigante?