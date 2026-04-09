Pokémon Champions: todas las críticas al nuevo juego gratis de Pokémon

Pokémon Pokopia había ilusionado a muchas personas tanto por su calidad como por su funcionamiento. Los seguidores de la franquicia están encantados de poder construir todo lo que quieran en un juego con mucho encanto que mira de frente a Minecraft y a Animal Crossing. Ello había levantado el optimismo en torno al siguiente gran lanzamiento: Pokémon Champions. Este videojuego está completamente centrado en el entorno competitivo y está llamado a ser el evento principal en el circuito profesional de Pokémon. No obstante, una serie de problemas técnicos y de contenido han hecho que sea recibido con mucho rechazo.

El streamer Folagor ha recopilado algunas de las principales críticas. Los problemas técnicos parecen acumularse de forma inesperada debido a las tres versiones que tienen que funcionar: Switch, Switch 2 y móviles. Es probable que las dos consolas tengan por dentro la misma versión, lo que explicaría que funcione a 30fps en la nueva generación y existan otros problemas técnicos. Entre los más destacados se incluyen fallos en las mecánicas de combate (como criaturas usando objetos que no tienen o recuperando vida de forma inesperada) y fallos en la resolución de vídeo, que se ve recortada a la mitad salvo que saques y metas la consola del dock.

Otras cuestiones son más una cuestión de gustos. Hay animaciones recicladas, sí, pero eso es así desde hace muchos años. Con el cambio de 2D a 3D Game Freak tuvo que trabajar en nuevas animaciones y modelos que lleva reutilizando desde entonces para justificar el gasto realizado. Ha llovido, pero era de esperar. El estilo artístico es también una cuestión personal, pero no hay que olvidar que lo importante es que cuadre en un entorno de competición profesional. Eso explica también que, de momento, la Pokédex disponible sea corta: se centra en evoluciones finales y Pokémon que sean viables al máximo nivel. Eso deja de lado posibilidades más divertidas para el aficionado casual, pero ese no es el público principal de este lanzamiento.