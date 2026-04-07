Twitch te paga por jugar a Minecraft: ¿cómo ganar dinero con ello?

El concepto de que te paguen por hacer streaming no es novedoso. A estas alturas ya estamos hechos a que los creadores de contenido emitan en directo y que sus seguidores les premien, ya sea mediante suscripciones o mediante donaciones directas. Estas segundas también son habituales en otras plataformas, así como otros sistemas al estilo Patreon que garantizan una economía digital saludable para quien logre ser consistente. Más raro es, eso sí, que sean las propias redes las que te paguen, y es por este motivo que llama la atención que Twitch esté pagando estos días por jugar a Minecraft.

Durante la tarde de ayer se lanzaba un tuit en la cuenta de soporte de Twitch. Hay condiciones, claro. "🐣 ¡La campaña patrocinada Tiny Takeover de Minecraft ya está disponible y está abierta tanto a socios como a afiliados!", indica el tuit, seguido de de más datos. Se podrá ganar hasta 1000 dólares - casi 870 euros al cambio - y se podrá destacar tu emisión en la portada desde el 6 hasta el 8 de abril. Los espectadores también tendrán recompensas con los drops habituales y las plazas para apuntarse son limitadas. Todo esto ha llevado a que streamers como Paracetamor investiguen la iniciativa. Así lo comunicaba en sus redes sociales:

"He revisado en mi panel de control y efectivamente Twitch va a pagar a streamers por jugar Minecraft" indica en Twitter. "El pago es personalizado, tenéis que mirar en vuestra cuenta", lo cual arroja más luz respecto al reparto del dinero. Sea como fuere, está claro que la iniciativa va a motivar a muchos streamers a poner en marcha el juego de construcción durante al menos unos días, lo que puede marcar un nuevo punto de resurgimiento de popularidad. Queda ver si los espectadores responderán y apoyarán a los streamers durante estos días.