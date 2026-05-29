Call of Duty: Modern Warfare 4 fija su lanzamiento para el 23 de octubre con llegada histórica a Nintendo Switch 2 incluida 

Call of Duty está de vuelta y parece que lo hará por la puerta grande. Un nuevo anuncio confirma que Modern Warfare 4 supone una reconfiguración técnica y estructural dentro de la franquicia Call of Duty. Desarrollado por Infinity Ward con apoyo de Digital Legends en la versión de Switch 2, el título deja atrás definitivamente PlayStation 4 y Xbox One para centrarse en hardware de nueva generación, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Uno de los pilares del nuevo juego será su campaña, ambientada en la península de Corea. La narrativa parte de un conflicto ficticio en el que un líder supremo norcoreano desencadena una invasión del Sur, lo que lleva al Capitán Price a encabezar una alianza al margen del Task Force 141. La historia mantiene el tono militar contemporáneo característico de la saga, aunque con una escala geopolítica ampliada.

En el apartado multijugador, Activision introduce un nuevo sistema llamado Ballistic Authority, diseñado para redefinir la experiencia de disparo. Este modelo integra variables como la trayectoria de las balas, el manejo de armas, la respuesta del audio y la visibilidad ambiental para ofrecer un gunplay más consistente y realista. El lanzamiento incluirá 12 mapas 6v6 desde el primer día.

Otra de las novedades destacadas es el regreso de DMZ, el modo de extracción que vuelve con un rediseño profundo. Esta nueva versión incorpora clima dinámico y un mundo persistente que evoluciona con el paso del tiempo, lo que plantea nuevas formas de progresión y supervivencia dentro del ecosistema del juego.

La llegada a Nintendo Switch 2 supone uno de los movimientos más llamativos del anuncio. Es la primera vez que un Call of Duty moderno aterriza en una consola de Nintendo, algo que amplía de forma notable el perfil de jugadores potenciales de la saga y rompe con su distribución habitual en generaciones anteriores.

Con este lanzamiento, Activision busca reposicionar la franquicia en una etapa marcada por cambios tecnológicos y nuevas plataformas, apostando por un enfoque más unificado entre modos de juego y una expansión significativa de su base de usuarios.